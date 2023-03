"Va a ser una Ofrenda histórica, brutal, seguro que pasarán de 100.000 ramos los que llegarán a la Mare de Déu", explica el productor, distribuidor y florista Paco Montañana, que en estos días trabaja a ritmo frenético para abastecer de flor a las comisiones falleras. Este año, además, "hay muchas más falleras que no se vestían en años anteriores y que en 2023 van a vestirse para la Ofrenda", afirma con rotundidad. Por ende, las fallas que trabajan desde hace años con Montañana, todas tienen un elemento común: "todas quieren más ramos, más ramos". Las cifras de participación van a multiplicar las de 2022 ya que el censo fallero se ha incrementado en cerca de 10.000 personas en su solo ejercicio: de 9.853 (marzo de 2022) a 103.317 (marzo de 2023). Este distribuidor subraya que el producto se ha encarecido un 30% por la escasez de claveles blancos sobre todo. "Clavel blanco -subraya- hay el justo por eso, muchos floristas, no es mi caso, han recurrido a las margaritas para hacer los ramos". Otra tendencia que se aprecia es que hay menos canastillas que en ediciones anteriores "y más hombres falleros que llevarán flores a la Virgen". "Es la igualdad" apunta mientras comenta que las cifras de participación de este año van a ser "una barbaridad".

El manto, con margaritas, "desde lejos se verá igual"

Por su parte, José García Bosch, el coordinador de los Vestidores de la Virgen, subraya que la sustitución de los claveles blancos por margaritas para confeccionar el Manto de la Virgen no va a suponer un problema que no se pueda superar. "En caso de que nos quedemos cortos de claveles blancos, se suplirá con margaritas, que vista desde lejos quedará prácticamente igual", señala. "Vamos a utilizar -añade- una margarita más frondosa por lo que estoy seguro que no lo va a notar nadie". Además, "lo que más impacta a la vista, se va a hacer con el clavel, y en el frontal, no se usarán margaritas", matiza.

García Bosch es consciente que la Ofrenda que arranca esta tarde y se completará mañana se espera con más ilusión que nunca. "Tenemos una motivación especial, más después de renacer de las cenizas del covid y gracias a la vuelta a la normalidad". Por eso, "esperamos una Ofrenda más intensa, con más ganas de que luzca y que sea un triunfo total".

Esperamos más de 100.000 falleros y un público circulante de 50.000

El concejal de Protección Ciudadana Aarón Cano explica que en el acto floral "participarán más de 100.000 falleros". En cuanto al público, "se trata de espectadores no estáticos, por tanto, hablamos de un público circulante que va viendo la Ofrenda, en los distintos puntos del itinerario, y luego aprovecha para ver los monumentos del centro". Ahora bien, el gran reto que supone la ofrenda floral para la Policía Local y el resto de cuerpos de seguridad y emergencia es que la primera jornada coincide con la gran llegada de turistas a la ciudad. "El viernes 17 por la tarde -relata Cano- esperamos un gran caudal de gente que llegará a València, dejará sus maletas en los hoteles y saldrá a recorrer la ciudad". Por tanto, será el viernes cuando "se nos concentre un contingente de personal elevadísimo entre los turistas que llegan, y los valencianos de la ciudad y el área metropolitana que saldrán a ver la Ofrenda y las fallas". De ahí, que la Ofrenda de hoy suponga también el pistoletazo de salida a un super-fin de semana que todo el mundo habla de que será histórico en ocupación hotelera y afluencia de público en las calles.

Entrará por el centro de la plaza

Una de las novedades que aporta la Ofrenda de este año es que se va a estrenar la reforma de la plaza de la Reina en el itinerario que recorrerán los miles de falleros y falleras participantes hacia la plaza de la Virgen donde está instalado el catafalco. La comitiva viene por dos vías principales: San Vicente y La Paz. Ambas desembocan en la plaza de la Reina. En la parte derecha, conforme se mira a la Catedral, se ubicarán unas vallas que permitirán a los negocios con terrazas seguir trabajando mientras se contempla el desfile. Los falleros irán por medio, dejando a su izquierda la isleta del principio donde están los árboles y el pequeño umbráculo del ágora reinaugurada en julio.