«Es que tenía tanta ilusión por ser presidenta que no merece lo que le pasó». Y habría sido su primera ofrenda, escoltando a la fallera mayor, Ana Torralba. Seguramente emocionándose, porque no sólo las falleras mayores lo hacen.

Pero Amparo Pastor, presidenta de Hellín-Giménez y Costa, estuvo en la Ofrenda pero en forma de recuerdo. Materializada por un bastón de flores, que se quedó, junto a otros «pomells», en la fachada de la Basílica esperando convertirse en elemento decorativo. Amparo falleció justo ahora hace dos meses, por complicaciones de una intervención. Todo un shock para una comisión con mucho componente de pueblo, entre gente que se conocen todos entre sí. Amparo, mujer muy personal, se había ido cuando no le tocaba. Tocó reorganizarse para pasar los días de Fallas.

José Antonio Aliño, que ha sido vicepresidente en otras ocasiones, se ha hecho cargo de la comisión. «Claro que la hemos recordado en todos los actos que hemos podido, algun recuerdo» asegura. «Era fallera de toda la vida, vecina del barrio de toda la vida. No tenía que haber pasado esto». No se puede, no se debe amargar unas Fallas en el recuerdo, pero no se puede tampoco dejar en el olvido. «Hemos puesto crespones en las las pecheras y en los estandartes acompañaron el cortejo.

incluso apenas unas horas antes pasaron por allí Laura Mengó y la corte. «Es todo un detalle que, con la agenda que tienen, vinieran a vernos».

La vida continuará en Hellín pero siempre quedará un recuerdo para Amparo.