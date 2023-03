La Ofrenda de las Fallas 2023 regresó a un pasado reciente, el de los recorridos clásicos «por Paz y San Vicente, entrando por la Plaza de la Virgen». Hasta ahí, lo normal. Lo que se encontraron los asistentes fue no ya con una plaza reformada, sino con unas multitudes extraordinarias. Nunca tanta gente desde el primer minuto. Ese que puede ser un poco más flojito de asistencia. Nada de eso. Las primeras comisiones ya se encontraron con calles y plazas abarrotadas. Se nota a la legua que son las fallas más masivas en mucho tiempo y, aunque en permanente rotación, no hubo prácticamente ningún momento en que se echara en falta el calor del público.

Ajenos a todo ello estaban los Vestidores, que se enfrentan a un reto tan diferente como difícil. Están acostumbrados en los últimos años. Como en las Fallas de Septiembre, cuando hubo que improvisar con la flor que había. Como en las Fallas de la crisis económica, cuando los ramos llegaban con menos flor y hubo ediciones en las que el pánico cundía en determinados momentos porque no llegaba toda la necesaria para llenar el cadafal y había que recurrir a las canastillas para hacer bulto. En esta ocasión, a causa de la falta de clavel. Ese hecho inesperado que ha añadido un punto de preocupación, por las dudas que genera la margarita que lo sustituye.

A grandes males, grandes remedios. En lugar de empezar a rellenar el «cadafal» -el tan comentado «cadafal»-, el interior de la plaza se convirtió en un gran clasificador de flores. Rojas por un lado, blancas por el otro y margaritas por otro. Amarillas a un lado y, como remate, los ramos que no se han sometido a la disciplina de grupo -flores de formas y colores variadas-. Tal y como reconocía el coordinador, Josep García Bosch, «la premisa que tenemos es la de no desperdiciar ni una flor. Que por cualquier cosa, no se eche a perder ninguna». Los vestidores trabajan bien, llevan así desde hace décadas. Pero no: en esta ocasión hay concentración máxima. Primero, los claveles para las zonas más vistosas. A partir de ahí, ya hablaremos. «La margarita, de todos modos, parece que ha llegado bastante buena, que puede compactar bastante». Les toca esperar.

Manto de la coronación

Y se desveló lo que ya es una de las señas de identidad del festejo: la trasera del manto y su alegoría. Se deducía agudizando la vista porque, desde el día anterior, ya estaba trazado con cuerdas. Si te acordabas del diseño, lo acertabas: la corona de la Virgen de los Desamparados. Era fácil imaginar que una alegoría al centenario sería el motivo ornamental. Para ello son necesarios los claveles amarillos, convertidos en oro para la ocasión». Un diseño muy arriesgado. «Al principio nos inspiraba algunas dudas, pero una vez hemos empezado a trazarlo, no nos parece tan mal». Los asistentes se marcharon el viernes con mucho menos tapiz puesto. Mientras, un auténtico jardín botánico se extendía por los alrededores.

Y mientras la noche caía, la afluencia de público no remitía. Con un notable predominio de visitantes extranjeros o no valencianos. Se nota por las preguntas que hacen o por el aspecto. Siendo día 17, con el acompañamiento de la colonia irlandesa, que se dejó ver también por el centro, pues ellos también estaban de festividad.