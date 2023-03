El alcalde Joan Ribó ha realizado un primer balance de las fallas y ha reconocido que ha habido problemas de limpieza y falta de urinarios en las calles de la capital valenciana ante la gran cantidad de público que ha visitado la ciudad. "Los valencianos y los falleros tenían ganas de fallas y han sabido contagiarlo a toda España. Estamos en una ciudad donde caminar se hace difícil por la cantidad de gente", ha subrayado.

"Hemos hecho un esfuerzo muy grande en el tema de limpieza. Es cierto que esta afluencia de gente ha generado problemas en lugares puntuales con el tema de limpieza y por la falta de urinarios", ha reconocido el alcalde. "Han sido unas fallas muy tranquilas -ha añadido- a pesar de la afluencia de gente (solo destaca el incidente en la falla de los Tomasos)".

"Los castillos de fuegos han funcionado mucho mejor que antes"

Asimismo, "los castillos de fuegos artificiales han funcionado mucho mejor que antes y los conciertos de fallas que juntaron a miles de personas, en concreto, 15.000 personas dentro del recinto, y otras miles fuera", ha matizado el munícipe de Compromís.

Por último, respecto al retraso en la Ofrenda, ha subrayado que no es "el primer año que acaba a estas horas. Hay que mejorar las horas de la Ofrenda. La fallera mayor no puede estar en la Nit del Foc por el tema de la ofrenda. No es un problema de este año, pero también es cierto que ha crecido el censo fallero", ha concluido.

La Policía ha realizado actuaciones por discomóviles sin medidores de sonido

Por su parte, el concejal de Protección Ciudadana Aarón Cano ha hecho un balance provisional "muy positivo" de la noche del 18 de marzo, una de las que más eventos falleros ha concentrado con la Nit del Foc, las verbenas en decenas de comisiones, el final de la Ofrenda además de las actividades que organizan fallas, discotecas y pubs. Cano ha apuntado que gran parte de las actuaciones realizadas por la Policía Local han sido porque las comisiones organizadoras de discomóviles no tenían el limitador de sonido que marca la normativa municipal.

Además, tras celebrarse el castillo de la Nit del Foc hubo problemas de tráfico en la ciudad como la Gran Vía de Fernando el Católico y en la zona de afección de los espectáculos pirotécnicos "dentro de la normalidad fallera" de tener a miles de personas en las calles. En principio, no ha habido que lamentar peleas multitudinarias e incidentes de mayor gravedad, afirma Cano, a falta de un balance definitivo. Por otro lado, la Nit del Foc, en su nueva ubicación, ha sido bien acogida ya que la zona de fuegos, habilitada en una gran explanada entre la plaza de Europa y el puente de Monteolivete, permite mucha más amplitud para el mayor lucimiento de los pirotécnicos.

Puig destaca la convivencia

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también ha querido pronunciarse sobre las Fallas a pocas horas de la Cremà. Tras presenciar la mascletà en el balcón del Ayuntamiento, Puig ha reconocido que "han sido unas Fallas históricas".

Además, ha reivindicado el trabajo de "una sociedad que se articula en torno a la fiesta". En sus palabras, "no solo se ha concentrado una gran cantidad de personas, sino de talento, creatividad y convivencia".

Por otro lado, ha destacado la gran participación en todos los actos. "Los incidentes han sido mínimos. Ha primado la convivencia. A pesar de la participación extraordinaria y masiva, ha habido pocos incidentes", ha recalcado Puig, quien ha indicado que "la sociedad respetuosa se ha evidenciado una vez más".