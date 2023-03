Carlos Galiana: "Me voy feliz: nada parecido a cuando se anunció hace dos meses"

Galiana salió al quite en Levante TV antes de que le cayera la mundial por dar voz a la autorización. «Que nadie se equivoque, que luego la gente se equivoca. Cuando he llegado, las falleras mayores me han dicho: «Queremos decirte una cosa. Queremos que digas con nosotros lo de senyor pirotècnic y, a partir de ahí ya no remonto». Entre lágrimas.

Cualquier análisis sostiene que han sido unas fallas para firmar cualquier año, ¿no cree?

Han sido históricas por la intensidad. Por todo lo que se ha vivido, por la Nit de Foc, que no pude ver pero que me han dicho que fue increíble y no sólo por ser la más cara. ¿El retraso de la Ofrenda? Si, acabamos tarde, pero es que quería salir mucha gente y había mucha gente. Pero estas fallas pasarán a la historia y si a eso le añadimos la relación que hemos tenido con las falleras mayores, con las cortes... es un cóctel explosivo

¿Con qué sensaciones se marcha?

Viendo cómo han ido las fallas, viendo cómo ha transcurrido el periodo de Septiembre de 2021 a ahora veo felicidad, objetivos cumplidos, un censo fallero que ha subido nuevamente después de lo preocupante que había sido el descenso. La verdad es que me voy con un sabor súper bueno, de ver lo intensa que ha estado la gente. Al final la gente te felicita y con eso está el trabajo de un equipo muy grande que está detrás. Al final, las Fallas estamos acostumbrados a quemar y acabar.

¿Era necesario irse o que le dijeran de irse?

Ya dije que yo no iba a ser un problema. Otra cosa es que comparta lo que sea. Es la decisión tomada. Soy un delegado de alcaldía y es el alcalde quien decide. Además, está claro que hay unas elecciones cerca... son ingredientes que no controlo y yo, desde el minuto uno, dije que no lo iba a ser. Así he adoptado las Fallas. Esto viene de hace dos meses y por consiguiente, no puedo ahora llamarme a sorpresa.

También entra en el tramo final de su carrera como concejal...

Me he planificado este tiempo para acabar el día 20. Bueno, el 24, porque primero quiero convocar el día 22 un Consejo Rector para cerrar la parte económica del pasado año porque es importante y soy el que la conoce. El 24 haré un poco de balance de estos años. A mi me queda comercio, Las Naves, Innovación, Mercavalencia... Pero lo digo en serio. Entre la sensación agridulce que tenía en diciembre y la sensación maravillosa que tengo ahora... uno sabe lo que va a ocurrir, se planifica la vida, que es importante. También tengo ganas porque, mira, tengo un hijo y hace tiempo que no puedo pasar rato con él. Ahora estoy genial, tranquilo. Y tal como han ido las Fallas, es para irme más que contento. Si llega a llover, suspenderse «mascletades», tener problemas de tiempo en la Ofrenda... me habría ido con otra sensación».

¿Qué hay detrás de decir repetidamente que su directiva ha cesado en sus funciones?

(La contestación es una alusión a su sucesor, Pere Fuset, sin nombrarlo). Cuando uno hace el anuncio diciendo que hay que irse es anteponer la situación personal a la fallera está tergiversando la realidad. Y se contesta diciendo lo que hay en el Reglamento Fallero. Se tiene que trabajar con tiempo. No es más. Yo a mi directiva le he dicho que quien quiera continuar, que lo haga. Si siguen, fenomenal; si no, también. Y hablo de la secretaria general, la directiva y los 22 delegados de libre designación. Si a mi me dimitiera el 15 de marzo una vicepresidencia, pues ya está.