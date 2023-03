«El oficio no tiene futuro, siquiera presente. Y la culpa es de nuestro propio colectivo. Los egos, el ansia ciega por el premio, por “ganar” perdiendo hasta los pantalones. Ya nos pueden subir los impuestos, los precios de los materiales y en general de todo. Aquí parece que no pase nada, que vivamos del aire, y tiramos metros para arriba y embutimos de figuras “al peso” las fallas imposibles… digo… infantiles. Tal es el sinsentido, que nosotros nos negamos a formar parte de él. Abandonamos un oficio precioso, que se ha tornado inviable e insoportable. Y lo más triste de todo, por culpa del colectivo de los propios artistas falleros. Generalizar acarrea injusticia, pero una gran mayoría está causando este perjuicio». Con este mensaje tan rotundo, Vicent Francisco Lorenzo ha anunciado el cierre definitivo de su taller. Acaba la etapa de un profesional siempre bien considerado -hijo del también artista y afamado cartelista Vicente Lorenzo- que este año plantó en poblaciones sus últimas fallas antes de confirmar lo que ya tenía decidido. Prácticamente a la vez se ha conformado el cierre del taller de Inmaculada López, especialista en fallas pequeñas , lo que viene a dejar claro que los problemas no sólo son de talleres de alta exigencia.