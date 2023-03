El hasta el viernes concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, mostró su contrariedad al hecho de su no presencia en las listas para las elecciones municipales, por la forma de producirse. Asegurando que se marchaba "voluntariamente" antes de que "me obligaran a hacerlo".

No mostró crítica alguna al alcalde, Joan Ribó, de quien expresó su agradecimiento, sino a la forma de cambiar la confección de las listas. "Me incorporé a un partido donde las listas se elegían en Primarias se elegía en primarias y ahora se ha hecho entre siete personas". Más allá del resultado que hubiese tenido en una elección general, recalcó que "para que me pongan en puesto 33, opté por marcharme".

En declaraciones a À Punt Radio, reiteró l expresado a Levante-EMV: que abandona la delegación "feliz y satisfecho con mi gestión" en sus tres años al frente de Cultura Festiva, la delegación más visible después de ocho años en el gobierno municipal. Cuando haces balance y ves lo conseguido, creo que se ha hecho un buen trabajo, cosas que ni me acordaba. Y más teniendo en cuenta de donde veníamos, de una pandemia que dejó la Cultura Festiva bajo mínimos. Cuando ves cómo ha ido la semana fallera, cómo ha repuntado el censo, lo que se ha invertido... estás satisfecho".

¿Continuará en el candelero fallero? "Las Fallas continúan. Soy fallero desde los tres años".

"La Crida hay que repensarlo"

Reconoció que quedan flecos, y lo que no son flecos, por modificar. "Hay que repensar muchas cosas de la fiesta. Por ejemplo, la Crida. No es el sitio para hacer un botellón y se nos ha ido de las manos a los falleros. No podemos esconderlo. Antes se ponían vallas y sólo pasaban falleros vestidos de falleros. Con los números de la policía está claro que ahí no van todos a escuchar a la fallera mayor. Y no puede estar haciendo un discurso y uno, con un puntero laser, apuntándole a la cara. Eso no lo hace un fallero, porque tiene un respeto. Yo no digo que sea una crida exclusiva para los falleros, pero hay que hacer algo. Cuando estás casi hasta la altura de Na Jordana, en la Casa de los Caramelos, no ves nada".

"Para 2024 llegamos tarde"

Apeló al futuro inmediato. "Hay un cambio pendiente del Reglamento que servirá para repensar y aprovechar para cambiar cosas. Incluyendo diferentes actos. Pero opino que para 2024 ya llegamos tarde. Las Fallas son una rueda que no para y cuando te paras a pensarlo ya tienes la Fonteta, la elección de la fallera mayor, Navidad, la exaltación... y hay que hacer mucha pedagogía".

También se refirió a lo que considera "intensidad", seguramente excesiva, porque "todos querían más y más. Ha coincidido también que ha sido festivo en Madrid...". El año que viene San José cae martes "y hay un puente importante. Yo siemre digo que San José sea cuando caiga, porque si cae miércoles o jueves, también la participación de fuera baja". Aunque con un matiz: "También es cierto que pensamos en el centro de la ciuad. En los barrios que no son el centro no tienen los problemas que hay en el centro".