La Semana Santa Marinera se sumará a las fiestas de la ciudad que disponen de espectáculos pirotécnicos. En este caso se tratará de un castillo disparado desde cuatro puntos diferentes de los Poblats Maritims, (habida cuenta la gran extensión que conforma el barrio de norte a sur) la noche del sábado al domingo, para conmemorar la Resurrección. Este espectáculo viene a ocupar no ya un hueco que no existía, sino aquello que, de forma particular, podía hacer algún colectivo de la Semana Santa, disparando una "caja china" (que seguirán disparándose a decisión de las hermandades), acompañado del otro ritual propio de la zona, como es el lanzamiento de pozales de agua o loza desde los balcones. "Trencà del Foc" es el nombre del espectáculo, en clara alusión a esa "trencà de perols" y estará dispuesta de manera que el público podrá verlo de manera inmersiva, es decir, que se podrán observar simultáneamente desde las azoteas y desde las calles de los barrios marineros.

Los disparos, que estarán situados en las proximidades de las cuatro parroquias históricas de la celebración, (Los Ángeles, San Rafael, Rosario y Santa María del Mar) correrán a cargo de la pirotecnia Tomás de Benicarló. Tal como ha adelantado el concejal de Cultura Festiva Pere Fuset, "serán unos disparos breves pero intensos, con una duración aproximada de dos minutos, y en ellas predominará el color blanco, para iluminar la fachada marítima de València junto al resto de disparos realizados por las entidades festivas". Tres de los puntos se concentrarán en la Calle de la Reina. Concretamente en la confluencia de la calle del Pintor Ferrandis, la avenida de la Mediterrànea y la plaza de la Semana Santa Marinera. Una cuarta ubicación estará frente al edificio del Reloj del Puerto, donde se situarán los efectos pirotécnicos de mayor calibre que cerrarán el espectáculo pirotécnico. Y en San Vicente, la Plaza de la Reina Por otra parte, el concejal Pere Fuset también ha anunciado la novedad del castillo de la víspera de San Vicente Ferrer. Si la fórmula ya se ha visto en la Gran Fira, un "Castell de Pals", lo verdaderamente novedoso es el emplazamiento: la Plaza de la Reina, en cuya explanada se encenderán los "pals". Será el domingo 16, a las 21.30 horas. Este tipo de pirotecnia ya se ha utilizado en plazas como la de la Virgen, pero nunca en la Reina, donde ha hecho falta la creación de un espacio diáfano para poder llevarla a cabo. Tendrá lugar el domingo por la tarde, también en la víspera del día grande. La pirotecnia Nadal-Martí de l’Olleria será la encargada de disparar el castell de pals. Este espectáculo pirotécnico, de casi 8 minutos de duración, será el preludio de la fiesta y un complemento del Ayuntamiento a la mascletà subvencionada por la Junta Central Vicentina que disparará Vulcano el lunes 17 de abril en la plaza de Tetuán, una vez finalice la ofrenda floral al santo en su casa natalicia, hacia las 14:30 horas. El concejal Fuset ha explicado que con estas novedades “no sólo continuaremos incrementando la inversión en pirotecnia como hemos hecho en las mascletaes falleras, donde las empresas ya cobran más del doble de lo que se pagaba en 2015, o en una Nit del Foc con presupuesto récord, sino que además continuamos extendiendo el programa pirotécnico a toda la cultura festiva como ya hemos hecho en Navidad y en verano para ayudar a que nuestros profesionales puedan ser profetas en su tierra”.