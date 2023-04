A efectos protocolarios, la Ofrenda no debería ser el acto principal de las fiestas a San Vicente Ferrer. Pero lo es. Puede decirse, con no poca lógica, que el momento culminante es la procesión general, como en toda fiesta religiosa que se precie. Incluso, en lo moral, el "acto" principal no es ninguno multitudinario, sino aquel que se hace en cada altar, aunque sea ante una limitada cantidad de público: la representación del "miracle". Esa maravilla de actos parateatrales que no se concibieron para una ciudad del Siglo XXI, llena de contaminación ambiental. Ahora, a los niños cuesta entenderlos salvo que lleven micrófono incorporado en condiciones, pero lo que importa es, en ese sentido, la capacidad para seguir reclutando jóvenes para mantener tan singulares representaciones.

Pero la Ofrenda es, a la hora de la verdad, el acto culminante. Porque ofrendar a un santo patrón es importante en cualquier pueblo y porque, en este caso, se celebra en "prime time": por el centro de la ciudad, el festivo a mediodía. Cuando toda la gente debe estar en la calle. Si a eso se añade el buen tiempo, aún mejor. Y si las Fallas intervienen aportando su abrumadora superioridad numérica y estética, el resultado es el de éxito asegurado. Exito incluso excesivo. Puede decirse que la Ofrenda se la han comido las Fallas sin tocar orillas. A cambio, le dan duración al acto, le dan brillantez y le dan público. Si no existieran, la Ofrenda sería un acto mucho más modesto se convocatoria porque la base social vicentina, más allá de algún altar, como el de Russafa, tiene sus limitaciones. A este paso, en poco tiempo, estará la totalidad del censo fallero de la ciudad y pueblos asociados. Y si no lo están, no faltan las comisiones de las poblaciones, que se suman, aprovechando la presencia de altares de poblaciones -incluyendo los triunfadores de este año, los de Riba-roja-. El caso es que la matinal de San Vicente fue un mezcladillo de clavarios y clavariesas, con sus chaqués, vestidos negros con faldas de todo tamaño, teja y mantilla; falleras y falleros -presidentes y falleras mayores-, miembros de los altares y "xiquets del miracle", los grandes desapercibidos, cuando tendrán que ser los grandes protagonistas. Y concejales y candidatos a concejales. Antes de la entrada de la Honorable Clavariesa, Amparo Chova. Y a su alrededor, no sólo el público atraído, sino el que se lo encontraba. Porque los guías turísticos eran multitud, todos ellos con su grey de seguidores, a alguno de los cuales pillaba con el pie cambiado la pinturera presencia de trajes de época. La Virgen protagoniza el discurso de la misa mayor de San Vicente Ferrer Con unas calles abarrotadas ante tamaña confluencia, la comitiva depositó las flores en el tapiz y una "mascletà" ante un público más que numeroso remató, cuando la gazuza ya apretaba, el momento más brillante de la jornada vicentina. Es difícil que la fiesta progrese más en una sociedad para la que sigue siendo muy desconocida, pero para eso siempre están las Fallas al rescate. Un contingente que ni en Semana Santa, ni en la Virgen ni en el Corpus se emplea para engrosar la fiesta, pero que siempre están cuando se trata de un patrón. sea de toda la ciudad o de un barrio. La fiesta vicentina continúa los dos próximos fines de semana. Es otra de sus rarezas: el próximo será el turno de Ángel Custodio y Mocadoret, que siempre celebran su fiesta en diferido. Y a finales de mes lo hará la fiesta de los Niños de San Vicente.