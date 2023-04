La caja de los truenos en la confección de jurados se ha destapado en la asamblea de presidentes cuando uno de los falleros responsables de la confección de los mismos, Xavier Serra, denunció que se le intentó "colocar" a dos personas en el jurado de la Sección Especial Infantil por parte de la Delegación de Falla de la Junta Central Fallera.

Serra ejerció de delegado del presidente de la JCF (entonces, Carlos Galiana) para conformar las listas de posibles jurados junto a Ángel Romero, éste en representación de la Interagrupación de Fallas. En una tricefalia que completaba un representante de la Delegación de Falla y ha aprovechado la asamblea para explicar cómo se elaboraron las listas y, sobre todo, para contestar las "difamaciones" que está recibiendo.

Las tres personas tuvieron un doble cometido: elaborar una lista con posibles jurados de sección (que luego entrarían en un sorteo) y que "se hizo concienzudamente, buscando incompatibilidades, veredictos de años anteriores, etcéteras". Y elegir expresamente a los cinco de la Sección Especial Infantil, "que se eligieron por mayoría entre las tres presentes".

Ahí empiezan los problemas: "al cabo de unos días nos aseguran desde la Delegación de Falla que dos de los jurados seleccionados tienen una "amistad íntima", cito textualmente, con un artista de la categoría y que eran incompatibles. Ángel y yo comprobamos nuevamente el tema y llegamos a la conclusión de que era una acusación falsa, absolutamente injustificada".

Pero, por contra, por la persona representante de la delegación de Falla "se propone un nombre. Una persona muy conocida y que, casualidades de la vida, también le había llegado a Ángel Romero como sugerencia en forma de mensaje de texto a través de una comisión de la propia Sección Especial Infantil. Eso es muy grave. Y tenemos pruebas, evidentemente. Cuando la Especial Infantil acuerda que el jurado lo elija una comisión de personas y que días antes llegue ese nombre, casualidades o no de la vida hay algo que falla".

Y no es uno, sino dos los que se les intentaron colocar: "en su momento, en la criba general, se había eliminado un nombre, y vuelve a aparecer en la lista de jurados sugeridos para la Sección Especial Infantil. No: no es normal".

El día 11 se firmó el acta del listado de jurados "con un "no conforme" por parte del representante de la Delegación de Falla".

"Intentar corromper el sistema desde dentro"

Serra ha sacado la conclusión de que "los artistas no pueden ser víctimas de guerras. Un sistema no es malo, sino las personas que intentan corromperlo desde dentro del sistema".

Y ha mostrado su desagrado porque "se nos ha intentado difamar constantemente a Ángel Romero y a mi". En su caso, incluyendo su actividad profesional -canaliza contratos artísticos para artistas falleros mediante una StartUp- o menospreciándolos por los años que son falleros de cuota. Sin nombrarlos, hacía evidente referencia al presidente de la Agrupación Gran Vía, Fernando Manjón, y el fallero Julio Torras, que han cargado reiteradamente contra ambos, poniendo en duda su capacidad para elegir los jurados, sus conocimientos o los años que son falleros.

"Se dice de nosotros que hemos ido contra la gente que han sido jurados muchos años. Cosa que es mentira. Pero las personas que quieren ser jurados y tienen uno o dos años de experiencia tienen tanto derecho como el que tiene quince años. Porque esos que tienen quince hubo un día que tuvieron un año de experiencia. Y si se hubiese tenido con ellos la misma actitud, nunca hubiesen llegado a tener quince. Las fallas son de todos y todas. Ángel Romero y yo quizá no hemos sido muchos años falleros de cuota, que ahora sí, pero eso no es un criterio para invalidar el criterio de personas que quieren a las Fallas y a los artistas falleros tanto como nosotros. En años visitando falleros y visitando fallas me lo juego con algunas personas".

"Los artistas viven de los premios y si para algunos es, entre comillas, un juego, y digo entre comillas porque no es igual para todas, para un artista es importante. Y si este sistema se quiere ensuciar, es muy grave. Esto afecta a la credibilidad de las Fallas" concluyó Serra.