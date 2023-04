La comisión de Juan Bautista Vives se apunta en esta ocasión la honrilla de ser la primera que desvela el boceto de la falla que plantarán el próximo año, en marzo de 2024. Un particular "honor" que, en los años anteriores, habían protagonizado comisiones como Barraca-Travesía Iglesia del Rosario, que desveló antes que nadie no sólo para 2023, sino para 2022 (cuando las de 2020 aún no tenían fecha de "cremà") o Pere María Orts (la de 2020, que tardó año y medio en plantarse y quemarse).

Desvelado el primer boceto de las Fallas 2023 En esta ocasión, la comisión de Olivereta ha mostrado ya ante su comisión el proyecto "Cuentos Chinos", que realizará el taller de David Zahonero y Paco Cuadros, presentes además en el acto. Se trata de un boceto muy reconocible del taller, puesto que suelen presentar no un dibujo, sino una instantánea de lo que va a ser la maqueta tridimensional. Sobre la base de lo presentado desarrollarán, dentro de diez meses y medio, lo que se plantará en la comisión. Hay más comisiones en las que ya se conoce el boceto o los apuntes de lo previsto plantar en marzo, pero en esta ocasión sí que se trata de la primera "descoberta" de la que se tiene noticia. Zahonero y Cuadros, que ya plantaron hasta cinco veces en esta demarcación la pasada década, tuvieron un 2022 muy complicado y, a la vez, irregular, puesto que combinaron problemas en la "plantà" -incluyendo la caída de una de ellas por el viento- con algunos de los mejores resultados de la historia del taller (con dos podios). Cuadros debutó en solitario en València en 2006 y Zahonero en 2010, apareciendo ya como copartícipes desde 2015. El pasado año redujeron drásticamente su producción en València, pasando de nueve a dos. Una de ellas, María Ros-Manuel Iranzo, alcanzó el tercer premio de su sección, lo que es el mejor resultado de la historia de esa comisión. El pasado mes de marzo, Juan Bautista Vives plantó una falla de elaboración casera, conmemorativa del "50 aniversario y más", una forma de celebrar con un año de retraso, pandemia por medio también, las bodas de oro. La comisión ha plantado con ésta su falla número 51 en 52 años tras estrenarse en la calle en marzo de 1972.