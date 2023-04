Los actos de la «vespra» del Centenario de la Coronación, dedicada a la Virgen de los Desamparados, empezarán de forma multitudinaria con una vigilia que se celebrará este sábado en la Plaza de Toros en el que la imagen peregrina saldrá al albero antes de las ocho de la tarde para participar en el acto de oración que se prolongará hasta las diez de la noche.

El acto tendrá lugar en el recinto de la calle Xàtiva y constará del rezo de tres Misterior del Rosario y la Adoración del Santísimo, con la lectura del Evangelio y las palabras del Arzobispo, seguida por un momento de silencio y adoración. También participará el Coro Diocesano, que estrenará la canción «Ven y Adora», compuesta ex profeso para este acto.

Peculiar cuanto menos será el acto porque la imagen dará, literalmente -así lo ha descrito el propio Arzobispado-, tras una Ofrenda, una vuelta al ruedo portada en su anda antes de regresar al «maremóvil» antes de regresar a la Basílica.

“En l'Himne que es va composar fa cent anys en la Coronació diem que en terres valencianes ‘la fe per vos no mor’. És el lema d'aquest Any Jubilar. Demanem-li a la Mare de Déu que continue conservant viva la fe en les nostres terres. Estamos celebrando en nuestra diócesis de Valencia el primer centenario de la Coronación Canónica de la imagen de la Santísima Virgen de los Desamparados. Con este motivo vamos a celebrar una Vigilia de oración para estar con la Santísima Virgen María”. Con estas palabras, el Arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, anima a toda la Archidiócesis a participar en la Vigilia.