No hay nada peor para el sistema que su perversión. Y más allá de escuchar las versiones -la parte denunciante ya lo ha hecho y con todo lujo de detalles- lo cierto es que la idea de confeccionar los jurados de las Fallas 2023 mediante una comisión de personas delegadas para este cometido no ha impedido que hayan recibido toda suerte de presiones, de acuerdo con esta versión. Agravadas por el relato expresado por Xavier Sierra (delegado por el presidente de la JCF, Carlos Galiana, para la elaboración de esas listas) en la última asamblea de presidentes.

Según su versión, se les intentó (en vano) cambiar la lista de jurados seleccionados para la Sección Especial Infantil desde la Delegación de Falla. Algo a lo que se negaron de forma rotunda. Por otra parte, la confección de las listas de quien debía ser jurado en el resto de secciones ha desembocado en una campaña de descalificaciones contra él y contra Ángel Romero (el «seleccionador» en nombre del presidente de la Interagrupación). Unas críticas procedentes de la «caverna» de la fiesta, motivadas precisamente por la sustancial renovación del elenco de calificadores. Unas críticas bajo el recurrente argumento de que para saber de fallas hay que haber sido fallero de cuota y muchos años.

Todo ello viene finalmente a cuestionar la fórmula, teóricamente bien presentada pero finalmente atentada hacia su perversión a base de presiones.

Ayer era turno del Delegado de Falla de la JCF, la otra parte en litigio. No en vano, la acusación de Serra era contundente: «se ha intentado corromper el sistema desde dentro». El delegado Salvador García Meri tenía previsto hablar con el concejal Pere Fuset para dar su versión. Aseguró que «¿Querer cambiar la lista? No es verdad. O es mentira, como prefieras. No estuve en la asamblea pero no tendré problema en dar la versión de la delegación».

El concejal Fuset se ha encontrado con el tema: se produjo durante la presidencia de Galiana y no se puede permitir hurgar ahí. Aparte de recabar la información al respecto, se nota que lo que quiere es pasar página y, sobre todo, reafirmarse en su receta. «Primero, porque no hay denuncia en incidencias. Sólo una intervención en la asamblea que, quizá, no era el método. Pero no quiere decir que lo escuchado caiga en saco roto. Lo que me lleva sin duda es a convenir que la fórmula no es la idónea. Yo me reitero en la que presenté en mi último año: sorteo, transparente, repartiendo la experiencia, paritario y sin posibilidad de presiones, ni de llamadas, ni de mensajes, que cada año haya más personas nuevas». Una fórmula, sin embargo, que deja las incompatibilidades a la propia confesión de los candidatos.

La fórmula aprobada este año presuponía una criba previa de los candidatos a jurado buscando conjugar la no existencia de incompatibilidades con una renovación de los listados, para lo que se buscaron personas no maleables. Serra fue seleccionado por Galiana por tener buena relación con él desde hace años y Ángel Romero es una persona muy respetada entre fallas y artistas falleros (ya tiene el «Ninot d’Or» por su labor de fomento de la fiesta). Por la delegación de falla fue nombrada Dafne Gómez.