La semana de los artistas falleros empezó ayer con un clásico del calendario: la entrega de los banderines de número uno a los artistas ganadores del primer premio de falla y de ingenio, tanto mayor como infantil, ninots de sección y resto de premios municipales. Un escenario en el que el artista es el protagonista (este año, especialmente, David Sánchez Llongo y José Gallego), pero que también se presta a discursos con molla.

En este caso fue el de la parte municipal. En su regreso al cargo de Cultura Festiva, el edil Pere Fuset apeló a la nueva Comisión Autonómica de las Fallas como escenario en el que «en la primera reunión que se convoque, se aborde la necesaria y pendiente modificación de las leyes de mecenazgo para recompensar fiscalmente a aquellas empresas y agentes que ayuden económicamente a sostener los elementos patrimoniales de la fiesta». No a los patrocinadores de verbenas, entiéndase, sino a los de falla, pirotecnia, indumentaria, música... También hizo referencia a un debate escuchado el pasado mes de marzo. «Escuché comentarios, creo que más motivados por el desconocimiento que por la malicia, que eran dolorosos. En el sentido de que la falla era «pequeña» o que «no vale el dinero que le han pagado al artista». Por eso no puedo más que repetir y reforzar el llamamiento a la protección del colectivo por razones más que evidentes. Dicen que toda crisis esconde una oportunidad».

También anunció que la próxima semana se reunirá por primera vez la comisión formada con Gremio e Interagrupación para buscar ideas con las que el oficio de artista sea viable. "Pero que también tiene que establecerse a nivel autonómico, porque los problemas son comunes".

Al peso o por metro cuadrado

Tratábase del regreso del actual concejal de Cultura Festiva al cargo, algo de lo que no dejó de referenciar. Si en la Gala de la Pirotecnia de ediciones anteriores se refería al aumento de la ayuda municipal "pero no para que pongáis más en la plaza", en este caso también habló de volúmenes. "Algunos me dijeron en aquel 2019 que era exagerado, pero os instaba a reivindicaros dignamente como artistas y explicar a los cuatro vientos que las fallas son arte y que, como tal, no pueden venderse ni al peso ni por metro cuadrado, como si fueran un conjunto de materiales amontonados".