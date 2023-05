La imagen de la Virgen de los Desamparados sale de la iglesia de San Juan de Ribera entre clamores. Tres comisiones de falla la acompañan en su nuevo peregrinaje con motivo del Centenario de la Coronación: Artes y Oficios-Actor Llorens, Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno y Dr. Manuel Candela-Avenida del Puerto. Cuando pasa la fallera mayor de esta última, flanqueada por sus dos presidentas y el presidente infantil se escuchan algunos cuchicheos: «Si, mira: es esa». Poco porque la procesión es abigarrada: hay mucha gente y poco espacio. «Esa» es Lía Sánchez, quien se estrenó como fallera mayor con la «passejà» de la patrona por las calles de su demarcación. Como fallera mayor histórica, al tratarse de la primera mujer trans adulta que ocupa el cargo reconocidamente, trascendido el pasado martes en Levante-EMV.

Y ante la novedad, las reacciones no han podido ser ni mayores ni mejores. La propia Lía está feliz: «no veas la de wasaps, la de mensajes en redes sociales que he recibido. Y lo mejor: ¿has visto qué poquitos «haters» había?». Es verdad.

Ella quería que su historia se conociera «para demostrar a todo el mundo que se puede. Y especialmente, a todas aquellas chicas que pueden dudar o que no han tenido un entorno, familiar y fallero, tan bueno para ello como yo».

Y el objetivo se ha cumplido. A partir de ahora, Lía ya será, simplemente, «Lía, la fallera mayor. Nuestra fallera mayor» dice María Toledo, una de las dos partes de la pareja que forma con Andrea Barrachina en la presidencia. «Lía es de toda la vida. Es nuestra. Nuestro único problema era que había dos candidaturas. Y como el tema se arregló porque Geles será en 2024, para nosotros no hay más que la felicidad de tener falleras mayores. Lía es de todos nosotros». No escatiman las presidentas los elogios ni la felicidad. «Estas Fallas ha demostrado que brilla con luz propia. Es la última que se acuesta, la primera que se levanta para ir a todo. Nos daba energías a todos. Tenemos una representación maravillosa. Hacía falta porque va a dar mucha vida, con energía y con alegría. No os podéis imaginar la luz que irradia». Reconocía, eso sí, que el «día después» ha sido «una locura». Con su punto de susto. «Cuando vimos la repercusión que, desde el primer minuto, tenía, hablamos con ella: «Lía, en el momento que te afecte negativamente, lo paramos entre todos. Pero es que ella misma pensaba que iba a ser peor. Y ha sido todo lo contrario: ha recibido mensajes de cariño de todas partes, de niños, de mayores... estamos súper contentas de que se haya dado el paso y que se haya recibido de esta manera. Entre los cuatro vamos a hacer que sea un año inolvidable».

El nombramiento ha tenido su repercusión natural en otros ámbitos. El colectivo LGTBI lo ha recibido con entusiasmo. Hasta la ex diputada y activista Carla Antonelli lo ha destacado en sus redes sociales. Desde el ayuntamiento se la ha felicitado y mostrado su apoyo. El que está recibiendo como pionera valiente.