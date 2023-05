El Museo Mariano, el pequeño espacio adosado a la Basílica que contiene objetos históricos y artísticos dedicados a la Virgen de los Desamparados, cuenta desde ya con un ejemplo del arte efímero: el «ninot» que lució durante el pasado mes de marzo en la falla Reina-Paz-San Vicente. «S’ampara baix ton mant» es una representación gráfica de ese verso del himno de la coronación. Una imagen de la patrona extiende su manto sobre un grupo de valencianos. Todo ello surgido de la idea, el boceto y el modelaje de José Ceballos y Francisco Sanabria.

No fue la figura indultada por votación popular -cosa que sorprendió bastante- pero inmediatamente después ya tenía varias ofertas para salvarlo del fuego. No podía, en ese caso, ser otro que no fuera un espacio lo más especial posible. Y por eso, artistas y comisión entregaron ayer la figura al museo.

Una falla que pudo ser municipal

Lo hizo la comisión de falla, que bien podría haber sido el ayuntamiento. Porque el proyecto dedicado al Centenario de la Coronación se ofreció primero para ser falla municipal 2023. El jurado, sin embargo optó -o no se atrevió a lo contrario- por la falla dedicada a las danzas. Sin abandonar la temática mariana, los dos artistas presentaron una versión totalmente diferente a la comisión de la Plaza de la Reina, sólo parecida en la temática. El monumento, hay que recordarlo, era la reproducción de la carroza que participó en los festejos del Centenario (y que, a su vez, reproducía la corona confeccionada por Sugrañes). En las escenas estaban los personajes que participaron en ese acto de coronación y otros relacionados con la devoción a la «Geperudeta».

Cosas del destino, «plantamos la carroza en el mismo sitio por el que la carroza de verdad transitó cien años atrás» recordaba José Ceballos.

Francisco Sanabria desveló que la figura materializada es el resultado de una evolución. El proyecto fue modificándose desde una alegoría a un cuadro de Salvador Pallás «pero se le dio una vuelta». Inspirado en una Virgen de la Misericordia, la figura finalmente es «una virgen humanizada, ligeramente inclinada para dar esa sensación de que está protegiendo a todos».

Es ninot de falla. «No, no es escayola. Se podía haber quemado absolutamente. Es unamezcla entre resina, corcho y papel. Son materiales que se están utilizando en la reproducción de imágenes religiosas para guardar las originales y que no procesionen. Es un material resistente, que aguantará toda la vida».

No dudaba Ceballos en reconocer que «nos habría gustado que fuera «ninot indultat», pero al final ahora tenemos más ilusión de que pase a formar parte de esta colección, que narra la historia de nuestra patrona. Y la mayor actualidad es este ninot».

«El más visto y fotografiado»

El rector de la basílica, Juan Melchor, no mentía cuando decía que «ha sido seguramente el ninot más visto y más fotografiado. Yo vivo cerca y cada vez que pasaba estaba lleno de gente. Ha sido el ninot que ha estado en el corazón de la gente». Y atribuyó precisamente a la voluntad de la Virgen «que se quede aquí, en el museo».