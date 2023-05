Los candidatos a concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València se reunieron en el casal de Duque de Gaeta para debatir sobre la gestión de las Fallas en un debate organizado por la Interagrupación de Fallas y las revistas Cendra y El Turista Fallero.

La última parte del mismo se compuso de un test en el que los candidatos tenían que levantar un pai pai con el sentido del voto afirmativo o negativo.

Las contestaciones ponen en evidencia que, en Fallas, la ideología no es incompatible con la diversidad de criterios. Fueron no pocas las veces en las que partidos antagónicos tenían la misma opinión sobre un tema o que representantes de partidos teóricamente afines pensaban de forma diferente.

La abstención fue, en no pocas ocasiones, acompañadas de encogimiento de hombros o apostillas, en atención a que la pregunta no es necesariamente posible contestar con un "Si" o un "No" absoluto.

Estas fueron las preguntas y respuestas:

¿Está a favor de declarar las Fallas "Festa Grossa" de la ciudad?

Pere Fuset (Compromís): Abstención ("Hay una")

Santigo Ballester (PP): Abstención ("Hay una")

Nuria Llopis (Psoe): SI

Tono Fagoaga (Cs): NO

Pilar del Moral (Vox): SI

(Fuset y Ballester se encogieron de hombros y dijeron lo mismo: "Hay una" en alusión al Corpus)

¿Considera que la fallera mayor de València pierde protagonismo al tener que decir lo mismo que la infantil ya ha dicho?

Pere Fuset (Compromís): SI

Santigo Ballester (PP): SI

Nuria Llopis (Psoe): NO

Tono Fagoaga (Cs): NO

Pilar del Moral (Vox): NO

¿Acabaremos muriendo de éxito?

Pere Fuset (Compromís): NO

Santigo Ballester (PP): NO

Nuria Llopis (Psoe): NO

Tono Fagoaga (Cs): SI

Pilar del Moral (Vox): NO

¿Estudiaría permitir aparcar en el carril bus o espacios reservados a los falleros del centro histórico para poder asistir a las juntas de la falla?

Pere Fuset (Compromís): NO

Santigo Ballester (PP): SI

Nuria Llopis (Psoe): Abstención

Tono Fagoaga (Cs): SI

Pilar del Moral (Vox): SI ("todo el año a partir de las diez de la noche")

¿Cambiaría alguna cosa de la Exposición del Ninot?

Pere Fuset (Compromís): SI

Santigo Ballester (PP): NO

Nuria Llopis (Psoe): SI

Tono Fagoaga (Cs): NO

Pilar del Moral (Vox): SI

¿Estaría abierto a incluir en el reparto de premios de Fallas los de otras entidades culturales más allá de Lo Rat Penat?

(Realmente, lo que ya sucede en la actualidad)

Pere Fuset (Compromís): SI

Santigo Ballester (PP): Abstención

Nuria Llopis (Psoe): Abstención

Tono Fagoaga (Cs): Abstención

Pilar del Moral (Vox): Abstención

PROFESIONALIZAR LA JCF El debate sirvió para poner a los candidatos de acuerdo con la reestructuración y profesionalización de la Junta Central Fallera. Lo dijo el candidatos de Compromís Pere Fuset. «La JCF debe reestructurarse, no sólo un voluntariado impagable e impagado. Necesitamos profesionales de la gestión cultural y la comunicación si somos la Coca Cola de las fiestas». O la socialista Nuria Llopis: «Hay que profesionalizar la comunicación y hacer una promoción interna de la fiesta entre los propios vecinos». O el candidato del PP, Santiago Ballester. «Lo primero que hay que tener es un buen presupuesto. Se duplicarán los premios culturales y tenemos un proyecto muy ilusionante: el edificio de correos será el museo del Patrimonio de la Humanidad independientemente de los que tenemos».

Las Cabalgatas agonizan cada año más. ¿Acabarán definitivamente?

Pere Fuset (Compromís): NO

Santigo Ballester (PP): NO

Nuria Llopis (Psoe): NO

Tono Fagoaga (Cs): NO

Pilar del Moral (Vox): NO

¿Cree que la fiesta está adaptada actualmente a los retos y futuros de la sociedad?

Pere Fuset (Compromís): NO

Santigo Ballester (PP): NO

Nuria Llopis (Psoe): NO

Tono Fagoaga (Cs): SI

Pilar del Moral (Vox): SI

(Fuset le dijo a Fagoaga y Del Moral: "ah, pues si está todo hecho, no os presentéis")

¿Apoya el sistema actual de elección de la falla municipal?

Pere Fuset (Compromís): SI

Santigo Ballester (PP): NO

Nuria Llopis (Psoe): SI

Tono Fagoaga (Cs): NO

Pilar del Moral (Vox): NO

EL PROBLEMA DE LA MASIFICACIÓN Nuria Llopis abogó por «la descentralización de los festejos porque el problema de la masificación es realmente en el centro, donde está el punto crítico. Ahí se debe poner el foco». Afearon los candidatos de la oposición la «improvisación» de las pasadas Fallas y siguieron la estela de Ballester de la necesidad de «anticiparse, porque se pudieron evitar la mayoría de los problemas que hubo, incluyendo los colapsos, la falta de iluminación, de urinarios, de vallado...» en la preparación de las fiestas y su Bando, aunque Fagoaga aseguró que botellón y masificación «no es una cuestión de Fallas, sino de todo el año y estos problemas son cíclicos porque sabemos qué años llegan las Fallas en festivo, pero si no analizas...». Del Moral dijo al respecto que "València está preparado para cualquier cosa, pero las Fallas se han gestionado mal". Fuset dijo al respecto que "yo no quiero que venga más gente, sino de más calidad. En cualquier caso, hemos enviado fichas a todas las comisiones para que expresen sus quejas y que sirva de visión general y podamos trabajar con tiempo"

¿El mundo del catalanismo traidor tiene cabida en nuestra ciudad y especialmente en el mundo fallero?

Pere Fuset (Compromís): Abstención

Santigo Ballester (PP): NO

Nuria Llopis (Psoe): -

Tono Fagoaga (Cs): NO

Pilar del Moral (Vox): NO

(Ante el enunciado, Fuset se abanicó haciendo gestos como si se estuviera ahogando y Llopis ni siquiera votó: se limitó a encogerse de hombros con una sonrisa, como "¿qué pregunta es esto?")

¿Mantendrá la separación entre la gerencia y la secretaría general de la JCF?

Pere Fuset (Compromís): SI

Santigo Ballester (PP): NO

Nuria Llopis (Psoe): SI

Tono Fagoaga (Cs): NO

Pilar del Moral (Vox): SI

¿Está a favor de la recientemente nombrada Comisión Autonómica de las Fallas?

Pere Fuset (Compromís): SI

Santigo Ballester (PP): NO

Nuria Llopis (Psoe): SI

Tono Fagoaga (Cs): NO

Pilar del Moral (Vox): Abstención

¿Está a favor del nivel de representación de las Fallas de València en dicha comisión?

Pere Fuset (Compromís): SI

Santigo Ballester (PP): NO

Nuria Llopis (Psoe): SI

Tono Fagoaga (Cs): NO

Pilar del Moral (Vox): NO

¿Considera necesaria la creación de una Federación de Fallas a nivel autonómico?

Pere Fuset (Compromís): SI

Santigo Ballester (PP): NO

Nuria Llopis (Psoe): SI

Tono Fagoaga (Cs): Abstención

Pilar del Moral (Vox): NO

¿Ha servido de algo útil la creación de la comisión municipal de Fallas Unesco?

Pere Fuset (Compromís): Abstención

Santigo Ballester (PP): NO

Nuria Llopis (Psoe): NO

Tono Fagoaga (Cs): NO

Pilar del Moral (Vox): Abstención

NO A LA INDEPENDENCIA Todos coincidieron en la conveniencia de mantener la JCF ligada al ayuntamiento. «Más que independencia, lo que el fallero quiere es facilidad y eso pasa porque la presidencia esté en el ayuntamiento, pero eso no es politizar, sino trabajar» (Nuria Llopis). «Uno ha de saber las consecuencias. Como fallero soy partidario de mantenerse en el ayuntamiento. Es muy sencillo: subvenciones, licencias, relación con las instituciones. Lo que hay que hacer es reestructurar la Junta Central Fallera y darle mucho más presupuesto para que las comisiones hagan unas fiestas de calidad» (Santi Ballester), «No se si será suficiente la gente que hay» (Pilar del Moral), que «lo que necesita más recursos para ser el puente eficaz, debe ser la Diputación de las Fallas» (Fagoaga) o que «la independencia no es la clave de los bienes o males de la fiesta. Ha de ser más ágil, moderna y participativa» (Fuset).

¿Están el arte fallero y los artistas falleros en crisis?

Pere Fuset (Compromís): SI

Santigo Ballester (PP): SI

Nuria Llopis (Psoe): SI

Tono Fagoaga (Cs): SI

Pilar del Moral (Vox): SI

¿Considera la firma "Artista: La Comisión" un ardid para huir de las condiciones legales?

Pere Fuset (Compromís): SI

Santigo Ballester (PP): SI

Nuria Llopis (Psoe): SI

Tono Fagoaga (Cs): SI

Pilar del Moral (Vox): SI

¿Quiere mantener el concurso de Fallas Experimentales tal como está?

Pere Fuset (Compromís): NO

Santigo Ballester (PP): Abstención

Nuria Llopis (Psoe): Abstención

Tono Fagoaga (Cs): Abstención

Pilar del Moral (Vox): Abstención

¿Considera justo que estas Fallas puedan participar en dos concursos (el de Fallas convencional y el de Experimentales), mientras que las demás no pueden?

Pere Fuset (Compromís): SI

Santigo Ballester (PP): SI

Nuria Llopis (Psoe): SI

Tono Fagoaga (Cs): NO

Pilar del Moral (Vox): NO

¿Cree realmente que los falleros están interesados en destinar recursos de las Fallas a rehabilitar la Ciudad del Artista Fallero?

Abstención general

¿Sabe cuando y como cobran los artistas falleros de la falla municipal?

Pere Fuset (Compromís): SI

Santigo Ballester (PP): SI

Nuria Llopis (Psoe): SI

Tono Fagoaga (Cs): SI

Pilar del Moral (Vox): SI

¿Tiene sentido ofrecer ayuda sólo a los artistas falleros de la ciudad?

Pere Fuset (Compromís): SI

Santigo Ballester (PP): SI

Nuria Llopis (Psoe): SI

Tono Fagoaga (Cs): SI

Pilar del Moral (Vox): SI

(Con la apostilla general de tratarse de gestión municipal y que no se puede hacer otra cosa por lógica legal)

¿Se plantea la posibilidad de ofrecer un servicio de almacenaje a las fallas

Pere Fuset (Compromís): Abstención

Santigo Ballester (PP): Abstención

Nuria Llopis (Psoe): SI

Tono Fagoaga (Cs): SI

Pilar del Moral (Vox): Abstención

¿Es partidario de hacer cambios en el sistema de elección de la corte infantil?

Pere Fuset (Compromís): SI

Santigo Ballester (PP): NO ("Es que fallan las personas, no el sistema")

Nuria Llopis (Psoe): SI

Tono Fagoaga (Cs): SI

Pilar del Moral (Vox): NO

¿Considera suficiente un cursillo de cuatro horas para ser jurado de falla?

Pere Fuset (Compromís): NO

Santigo Ballester (PP): NO

Nuria Llopis (Psoe): NO

Tono Fagoaga (Cs): NO

Pilar del Moral (Vox):

¿Una mujer trans puede ser candidata a fallera mayor de València?

Pere Fuset (Compromís): SI

Santigo Ballester (PP): SI

Nuria Llopis (Psoe): SI

Tono Fagoaga (Cs): SI

Pilar del Moral (Vox): SI ("Si es mujer, si")

¿Se están "sanferminizando" las Fallas?

Pere Fuset (Compromís): Abstención

Santigo Ballester (PP): SI

Nuria Llopis (Psoe): NO

Tono Fagoaga (Cs): Abstención

Pilar del Moral (Vox): NO

¿Mantendrá la proliferación de mercadillos en las demarcaciones falleras?

Pere Fuset (Compromís): NO

Santigo Ballester (PP): SI

Nuria Llopis (Psoe): Abstención

Tono Fagoaga (Cs): SI

Pilar del Moral (Vox): -

¿Pueden condicionar las cuestiones medioambientales el volumen de las Fallas?

Pere Fuset (Compromís): SI

Santigo Ballester (PP): SI

Nuria Llopis (Psoe): SI

Tono Fagoaga (Cs): SI

Pilar del Moral (Vox): SI