«Quien nos iba a decir esto hace unos años» comentaba uno de los veteranos del baile tradicional, uno de los que ha visto crecer no sólo la «dansà», sino la participación de las Fallas en el festejo. Y es verdad, porque aquello que empezó como una imposición, casi como un castigo, cuando agonizaban los años ochenta del pasado siglo («Si las falleras van a bailar sevillanas en Woody, que bailen también la dansà, ¿no?»), ahora raya en el fenómeno social. Y en el caso de las infantiles, corregido y aumentado porque hay que reconocerlo: ver más de 150 niños bailando en el centro de la plaza, ataviados, es para sentirse satisfechos. Bailar en los casales no se considera una ñoñería y entre que los críos se dan cuenta que la cosa tiene su gracia y para los padres es una alternativa nada dañina y, por si fuera poco, luego se presta al lucimiento público, pues resulta que la «Dansà de les falles infantils» es un éxito de convocatoria. Tanto los que acuden en este día grande como los fines de semana del año.

Pero para sorprender o alucinar, no es a los familiares, que componen una buena parte de la audiencia de la plaza, sino a la otra parte: aquellos turistas que, de repente, se lo encontraron. Porque no debe ser fácil encontrar por las Europas y las Américas muchas demostraciones folclóricas en formato infantil tan numerosas. Sin que el baile sea el más vistoso y espectacular del folclore mundial, que no lo es. Pero el cóctel de la música, el baile, la indumentaria, la edad y la buena temperatura hicieron de una cita por la que ya han pasado un par de generaciones de infantes la mejor cita para iniciar los actos del Centenario. Ni siquiera tener que celebrarlo el jueves arredró a la concurrencia. A bailar, que es día de lucirse. Y quienes más se l ucieron, Paula Nieto y la corte infantil, los grandes reclamos de la sesión, como no podía ser de otra forma.

Bailaron además, esta vez sí, a los pies del tapiz, la reproducción del expuesto en el mismo sitio hace cien años.

Hoy sale la imagen original

La jornada de ayer supuso casi la ceremonia inaugural de lo que son los festejos grandes, que combinan la actividad popular, municipal, con la religiosa.

A las ocho de la tarde sale la Imagen Original en un traslado procesional. Dicho de otra forma, hace un camino parecido al de la locura de los domingos a mediodía, pero e este caso comedido y protegido, llevado a brazo, pero sin el paroxismo habitual.

Para saludar esta salida, todas las campanas del Micalet resonarán a la vez, algo que no ocurre más que en ocasiones excepcionales o en la Cabalgata del Convite del Corpus.

La última vez que salió de su camarín -aparte de para su restauración- fue en 2014, precisamente para celebrar el final de su arreglo, durante una predicación que tuvo lugar en la plaza de la Reina. Anteriormente había salido en 1961 tras ser proclamada Patrona Principal de la Región Valenciana.

Este traslado supondrá el inicio de una vigilia que se prolongará toda la noche en la Catedral y ese traslado supone también que la «dansà» de les Falles se celebrará a las diez de la noche, una hora más pronto que en ediciones anteriores, precisamente para no molestar más de la cuenta en la vigilia.

Los visitantes pudieron ver desde primera hora de la tarde el tapiz.