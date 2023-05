La festividad de la Virgen de los Desamparados aún no ha finalizado. Una vez discurridos los eventos principales, incluyendo este año los de carácter extraordinario por tratarse del Centenario de la Coronación, el programa todavía contiene varios actos que captan la atención y cuentan con una gran aceptación popular.

La particular "semana grande" finalizó con la Procesión General bien entrada la noche a causa tanto de la masiva participación de colectivos ciudadanos como por el hecho de llevarse la imagen a brazo, lo que hizo que su discurrir fuera más lento de lo habitual. Con el añadido de que hubo que tapar la imagen rápidamente cuando ya estaba en el tramo final, el intensificarse el aguacero. El plástico protector -que se usa cuando llueve, lo que genera que, salvo en condiciones extremas, la visita, procesión, traslado o peregrinación siempre se celebra- le fue retirado una vez llegada a la Plaza del Arzobispo para entrar en la Basílica en plenitud.

Una vez en su "casa" se da por finalizada la parte principal del programa de actos, sean ordinarios o, como en este caso, extraordinarios. Pero a partir de ahora sigue habiendo diferentes oficios religiosos ofrecidos por entidades ciudadanas. Desde el Ayuntamiento a la Sociedad de Seguros Mutuos, las Limpiadoras, Amas de Casa, etcétera). Pero hay tres días que están especialmente marcados en el calendario y que vuelven a reunir gran cantidad de público.

Se trata de los siguientes:

Ronda a la Verge

Es hoy. A las ocho y media de la tarde, la Plaza de la Virgen volverá a llenarse literalmente de público para asistir a la Ronda a la Verge, un concierto lírico que organiza la Fundación Bancaja.

Este año, para darle el carácter extraordinario propio del Centenario, se inclujirá la presencia de una actuación de piano a cargo de José Ramón Martín. La parte vocal de las romanzas líricas correrán a cargo de la soprano Carmen Avivar y el tenor Vicente Ombuena. Acompañados de la Banda Municipal de València, el Orfeó Valencià y el Grup de Danses Alimara, que va alternanco composiciones musicales cantadas o bailadas.

El acto, que es gratuito -hay un aforo limitado de sillas, pero el resto de la gente lo sigue de pie- finaliza siempre con la interpretación del València Canta, de José Serrano.

Flores y Tuna

El jueves, 18, es otra cita muy popular en el calendario: ese día, el altar mayor aparecerá profusamente decorado con flores. Es la ofrenda que realizan los Floristas de València, que además tendrán su misa mayor a la una de la tarde.

A las 21 horas hay una nueva Ronda a la Verge, en esta ocasión en el interior de la Basílica, a cargo de la Tuna.

Los músicos estudiantes también participaron en la procesión del Centenario. En concreto, los cuarentunos (antiguos estudiantes de todas las edades) se apostaron en la Plaza de Santa Margarita para cantar "Las Cintas de Mi Capa" a su paso.

Besamanos público

Apenas unos días antes de las elecciones municipales llega el otro gran acto popular: el Besamanos. Una riada interminable de personas acudirá y guardará cola (la primera rogativa será a que no haga un sol abrasador) para, desde las siete de la tarde, poder pasar junto a la imagen. La Basílica no cierra hasta que no pasa el último devoto, algo que viene a ser ya entrada la noche.

Durante el mes de junio se celebrará el Besamanos de las comisiones falleras en diferentes fines de semana.