La legislatura fallera se acerca al final con la paradoja de la actualidad: la directiva más breve de la historia celebró ayer, salvo retraso en la organización municipal, el último pleno de la JCF y la próxima semana se celebrará la asamblea. Pero aún pase lo que pase seguirán trabajando hasta después de elecciones.

Tiene su razón de ser. Desde que la fiesta ha ido creciendo más y más, la interinidad de los años electorales es imposible. La JCF no se puede disolver y cesar en sus funciones hasta que se resuelva el nudo electoral. Por eso ya son varios los concursos que tienen presentadas sus bases para que empiece la inscripción o agendada su celebración.

La directiva es la más breve de la historia porque su vigencia ha sido de apenas dos meses y viene motivada por la renuncia general de toda la anterior, cuando a Carlos Galiana se le retiraron las atribuciones de Cultura Festiva tras la rehabilitación para el cargo de Pere Fuset.

Si Compromís mantiene la dirección de la fiesta para la próxima legislatura, la práctica totalidad de ellos continuarán en sus cargos.

En el pleno se aprobaron las normas para la elección de las falleras mayores y cortes de honor de 2024. Y como Pere Fuset venía con ganas de mover el manzano, no propuso la continuidad «y ya veremos el próximo año». Llegó con una propuesta surgida de ideas procedentes de un particular «proceso participativo» que incluye la presencia de un interventor, o la apertura del jurado a nuevos perfiles: falleros de base y profesionales de la pedagogía.

Vuelven los clásicos

Con Pere Fuset nuevamente al frente también vuelven los clásicos, como los votos en contra de quien fuera vicepresidenta de Carlos Galiana, Cristina Estévez, o de Gabi Aranaz, tradicional crítico de Fuset y silente en los últimos tiempos.

Se aprobó fácil, pero el hueso de verdad llegará en la asamblea, donde seguro que se pondrá en duda tanto los cambios como quien lo ha propuesto. Fuset dirá que han sido diferentes agentes falleros: presidentes, agrupaciones, falleros de a pie... porque, al fin y al cabo, se trató de un proceso abierto y publicitado.

Atasco con el Estudio

El pleno también incluyó una nueva intervención de los responsables de la Universitat de València que están realizando el Estudio de Impacto Económico. Informaron que ya disponen 3.600 encuestas completas sobre gastos familiares, pero hasta once mil con datos parciales, lo que consideraron una cantidad de información muy buena.

Pero sobre los presupuestos de las comisiones, sobre la que hay más preocupación. Es un elemento esencial (saber cuanto dinero manejan las grandes unidades festivas). «Tenemos datos de empresas privadas, de administraciones públicas... pero si no tenemos los de las comisiones falleras, o sólo podemos echar mano de lo gastado en fallas o luces, no tendremos las cantidades precisas y no podremos facilitar posiblemente todo el impacto que verdaderamente tienen las Fallas». Repitieron hasta la saciedad que los datos son anónimos, y que nadie tiene acceso a ellos.

Un "somos de los vuestros"

Y repitieron hasta la saciedad que también ellos son falleros. Para dejar claro que no son agentes ocultos. Ese es un mensaje dicho desde el primer día, un "somos de los vuestros" para tratar de conseguir complicidad.

Reiteraron además la insuficiencia del estudio llevado a cabo por la Interagrupación hace ya quince años, puesto que se trataba tan sólo de gastos, sin proyección. Dicho de otra manera, un estudio con buena intención, pero sin metodología alguna. Pero que, a día de hoy, se convierte en la verdad asumida de los 750 millones.

Fuset comentó al respecto que «sería bochornoso que la Feria de Abril o el Maratón tengan un Estudio de Impacto Económico y las Fallas no. Si queremos demostrar lo que somos y sacar músculo de lo mucho que aportamos, sólo podemos hacerlo con datos. Y los que hay ahora mismo son insuficientes».