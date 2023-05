El Gremio de Artistas Falleros ha comunicado la existencia de un fraude en los contratos que se están firmando de cara a las fiestas de 2024.

En concreto, los protagonistas de la irregularidad son artistas no agremiados que, según la entidad profesional, estarían utilizando sus modelos de contratos para rubricar los acuerdos con las comisiones falleras.

Los gremios profesionales para la realización de fallas están agrupados en una federación, la de Artistes Fallers i Foguerers de la Comunitat Valenciana, y que reúne a los de València, Alicante y Burriana. Los componentes de estos gremios disponen de un modelo de contrato, con todos los membretes homologados. Sin embargo, ahora se ha detectado que autores de fallas que no forman parte de estos colectivos están utilizando copias del mismo.

Marca de calidad y seguridad

La cuestión no baladí. Se trata de un engaño en toda regla. Desde hace ya tiempo se está poniendo en el debate la conveniencia de contratar con artistas agremiados. Tanto por la marca de calidad como por la salvaguarda que supone en caso de problemas, además de tratarse de una apropiación indebida de un documento. De hecho, desde el Gremio considera que es "un engaño para las Fallas que, al formalizarlo, confían en suscribir su contrato agremiado. Por ello, en caso de que se utilice el citado contrato por un artista no agremiado, por parte de este gremio se adoptarán las medidas oportunas para exigir las responsabilidades que correspondan".

Las Fallas, un mercado libre

Se la da la cirdcunstancia, estadísticamente hablando, de que gran parte de los problemas de "plantà" son provocados por artistas no agremiados, que trabajan en condiciones más que cuestionables -aunque el desastre de Gómez Fonseca este año haya sido un duro revés para la marca gremio-. Sin embargo, las Fallas son un mercado libre, en el que, técnicamente, cualquiera puede plantar falla. Otra cosa es que las comisiones contraten en cuestiones de instalaciones, seguros o relaciones laborables de todo tipo.

En las últimas reuniones mantenidas por ayuntamiento, Gremio de Artistas e Interagrupación se ha puesto sobre la mesa que, si no agremiados, sí que no se pueda ir a concurso si el artista no tiene la acreditación profesional firmada, esté o no agremiado.