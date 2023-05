La Junta Central Fallera ha dado a conocer las bases del proceso para elegir las falleras mayores de València 2024 y, por extensión, las cortes de honor. Se trata de un texto nuevo, en el que se han añadido las novedades acordadas en la última asamblea de presidentes.

La reforma, a pesar de los movimientos en contra suscitados desde la oposición al concejal Pere Fuset, se han sustanciado en una reforma "blanda", producto de una mesa de trabajo previa, en la que diferentes colectivos falleros presentaron sugerencias. Una parte de ellas fueron aprobadas y otras descartadas, como la introducción de un sorteo intermedio en el proceso infantil.

En esencia, la elección pule algún aspecto, como la incorporación de falleros de base como posibles jurados, la "incompatibilidad cruzada" (no se puede ser jurado en las fases finales si tienes preseleccionada, sea mayor o infantil), la presencia de un interventor o la exigencia explícita de un trato adecuado a las candidatas.

Estos son los elementos básicos de la normativa, que funcionará a partir del 30 de junio, fecha en la que ya se puede celebrar la primera preselección.

Se estima que a la cita acudirán sobre las 600 falleras, a casi partes iguales entre grandes e infantiles, de las que "sobrevivirán" las 26 que representarán a la fiesta de octubre de 2023 a octubre de 2024.

Requisitos para las candidatas

(En negrita, las novedades)

Para ser candidata infantil deben ser menores de 14 años al final del plazo de inscripción.

Para ser candidata mayor deben haber cumplido 15 años antes de que finalice el plazo de inscripción.

La candidata ha de estar censada por lo menos dos años en la comisión con anterior a la fecha de solicitud.

La candidata no puede estar sancionada o expedientada sin haber todavía resolución de la JCF o instancia superior.

Si una fallera ha pertenecido a las cortes de honor, no puede presentarse a la misma corte por segunda vez (infantil no puede repetir en infantil, mayor no puede repetir en mayor si ya lo ha sido) -de perogrullo, pero por si acaso-.

Las aspirantes asumen que, en caso de salir elegidas, están obligadas a cumplir con las asistencias, comportamiento y responsabilidad de su cargo durante todo el ejercicio, que será indicado por los responsables de JuntaCentral Fallera, anteponiendo los requerimientos de Junta Central Fallera y el Ayuntamiento de València a los particulares y los de sus respectivas comisiones, sectores o agrupaciones.

La participación en este proceso supone la aceptación libre y voluntaria por parte de todas las candidatas de optar a ejercer el cargo de Fallera Mayor de València o Fallera Mayor Infantil de València 2024, implicando la renuncia a la misma opción el abandono voluntario del proceso.

Organización la elección

Primera fase – Preselecciones por sectores

(En negrita, las novedades)

La primera fase de elección se organizará por sectores falleros. La JCF ofrece la posibilidad de celebrarlo en los Jardines del Palau, pero los sectores pueden organizarlo internamente.

Los sectores formados hasta 12 comisiones elegirán 2 candidatas (Russafa A, Russafa B, Mislata, Poblats al Sud y Patraix)

Los sectores formados por 13 o más comisiones elegirán 3 candidatas (Todos los demás)

El sector puede elegir su jurado, con la única condición de que no estén sancionados por la JCF. También puede solicitar un jurado a la JCF

Aquellos sectores que lo desean podrán solicitar que el jurado acuda previamente, en un mínimo de dos jornadas diferentes y durante al menos una suma de 5 horas con el objetivo de reunirse personalmente con las candidatas. En todo caso, los miembros del jurado tendrán que tener libertad de actuación.

Durante la redacción del acta y su firma solo podrán estar presentes los miembros del jurado, el representante de la Delegación de Secretaría de Junta Central Fallera y los dos interventores nombrados por las comisiones.

Segunda fase – "Fonteta"

(En negrita, las novedades)

Esta segunda fase se iniciará con un mínimo de quince días antes del acto de elección.

Al finalizar esta fase se habrán elegido trece candidatas a Fallera Mayor Infantil de València y trece candidatas a Fallera Mayor de València.

El jurado, será el mismo en la segunda y en la tercera fase del proceso.

Estará compuesto por siete miembros cada uno.

Tres miembros serán designados por la presidencia de Junta Central Fallera. De estos tres, una será elegida de entre las que ya han sido Falleras Mayores de València y/o componentes de las Cortes de Honor (para la elección de la Fallera mayor las que hayan sido Falleras mayores y cortes de honor mayor y para las infantiles Fallera Mayor infantil y cortes de honor infantiles); las otras dos personas miembros de este grupo serán personas de perfiles relacionados con la psicología, el protocolo, la comunicación y por extensión con las funciones propias de las Falleras Mayores.

En el caso del jurados infantiles tendrán que tener perfiles especialmente orientados con el trato con niñas y niños. En todos los casos tendrán que ser falleras o falleros censados en alguna comisión perteneciente a Junta Central Fallera.

Cuatro miembros serán designados por la asamblea de presidentas y presidentes de entre los presidentes y presidentas de falla y de agrupación, miembros deJunta Central Fallera y de cualquier otro fallero o fallera censado en comisiones de JCF, en posesión del Bunyol d’Argent y con el aval de la presidencia de su comisión.

Serán elegidos como mínimo dos presidentes. El resto de perfiles podrán ocupar cada cual como máximo una plaza en función del resultado de la votación.

No podrá ser nombrado jurado, aquella persona que lo haya sido para el mismo proceso en algún momento durante los cinco años inmediatamente anteriores.

Tampoco podrán aspirar a jurados del proceso adulto o del proceso infantil aquellas personas censadas en comisiones con candidatas en qualquiera de los dos procesos adulto o infantil.

Todas las persones aspirantes tendrán que adjuntar un currículum personal y fallero en que se detalle especialmente los requisitos marcados por esta convocatoria con el objetivo que pueda ser tomado en consideración por la asamblea de presidentas y presidentes.

Los miembros del jurado tendrán que guardar máxima discreción sobre el proceso y las deliberaciones durante el transcurso de todas las fases y velar por el trato justo, equitativo y con la máxima dignidad hacia todas las candidatas.

Así mismo, de forma similar a lo que ocurre en la primera fase del proceso de elección, los dos jurados de las fases 2 y 3 contarán con la presencia de una persona interventora designada por JCF sin voz ni voto en ninguna de las deliberaciones del mismo, con el objetivo de velar por el buen funcionamiento del proceso y como testigo ante cualquier posible reclamación. Esta figura se limitará a observar el proceso y favorecer la comunicación para la logística de las pruebas acordadas por los miembros del jurado.

Las actividades a realizar con las candidatas para ayudar en la elección serán propuestas por los miembros de los jurados a la secretaría general de Junta Central Fallera y aprobadas por ésta atendiendo criterios de oportunidad y disposición presupuestaria.

Esta fase finalizará en el acto público que anualmente se realizará en el que se nombrarán las a trece candidatas infantiles y trece candidatas adultas que pasarán a la fase final.

Tercera fase – "Telefonada"

(En negrita, las novedades)

Esta tercera fase se iniciará en la semana inmediatamente posterior a la finalización de la segunda fase y finalizará en el acto de nombramiento de las Falleras Mayores.

El jurado de esta fase será el mismo de la fase anterior.

Las actividades a realizar con las candidatas para ayudar en la elección serán propuestas por los miembros de los jurados a la secretaría general de Junta Central Fallera y aprobadas por ésta atendiendo criterios de oportunidad y disposición presupuestaria.

Esta fase finalizará en la asamblea general extraordinaria de Junta Central Fallera en que la Alcaldía de la ciudad nombrará las Falleras Mayores de València.