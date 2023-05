"Porque tire un petardo no se nos va a caer la ciudad... o sí". El pasado 15 de marzo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se atrevió a encender un par de petardos. No un "masclet", sino apenas una pequeña traca china y una fuente. Pero durante su visita a la ciudad se comprometió a disparar una "mascletà" en Madrid si se daba la conjunción que ha ocurrido: que tanto él como María José Catalá se convitieran en los titulares de las alcaldías de la Villa y Corte y del "cap i casal". Así lo dijo durante la visita a la falla Almirante Cadarso-Conde Altea de ese día -cuando la comisión había organizado un homenaje a Manuel Algarra-. Una vez en el balcón del ayuntamiento se ratificó en la promesa asegurando que "he asumido ese compromiso con María José, de la misma manera que volveré en 2024, yo como alcalde y me recibirá ella como alcaldesa" aseguró entonces en LevanteTV.

"Vienen muchos madrileños, pero..."

Ahora falta que Almeida no sólo cumpla con su palabra, sino que elija el espacio ideal para el disparo, aunque ya se apuntó la plaza de Santa Ana. Sobre todo, tras esa experiencia disparar los petardos y que no pasara nada. "Si no rompiera lo que rompo y no me tirara donde me tiro, no me pasarían cosas" comentó en aquel momento. "A València vienen muchos miles de madrileños en Fallas. Cuando vine en el AVE iban dos unidades de trenes completas siendo un miércoles. Pero no han venido todos. Así que hay que darles la oportunidad de que la conozcan".

Madrid fue, por cierto, el escenario elegido por Levante-EMV para el reportaje de la corte de honor en el Extra de Fallas. Durante tres días hicieron visitas y reportajes gráficos en lugares tan especiales como la exposición de Sorolla a Través de la Luz, la Real Fábrica de Tapices, el Palacio de Aranjuez, el musical Malinche, el Teatro Real y, especialmente, una sesión privada en el Museo del Prado, un privilegio que les concedió en exclusiva el director del mismo.

Un desembarco previsible el 16 y 17

Lo cierto es que la afirmación del alcalde es cierta: gran parte de los visitantes a Fallas proceden de Madrid. En 2024, las Fallas se quemarán en martes, una fecha incómoda para el calendario laboral de la ciudad y de la Comunidad, puesto que ese 19 de marzo queda separada del fin de semana. Este año, sin embargo, lo que se hizo fue dar festivo el 20 de marzo "para aprovechar el puente, porque sabíamos que la gente iba a estar en València" para compensar que el 19-M era domingo. En cualquiera de los casos, los madrileños dispondrán de dos días grandes, 16 y 17 como sábado y domingo para venir en masa a València.