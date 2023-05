La concejalía de Cultura Festiva (si no cambia nuevamente la denominacion para pasar a ser, simplemente, "Fiestas") y, por extensión, la Junta Central Fallera, volverá a manos de un concejal del Partido Popular. Santiago Ballester será el nuevo presidente del organismo fallero y elaborará una nueva directiva. El cambio de color deja esa paradoja para la estadística de un equipo de trabajo, el actual de Pere Fuset, que habrá estado en activo durante apenas un par de meses, aunque durante el mismo han desarrollado la gestión necesaria para sacar adelante el arranque del ejercicio.

Preselecciones, Clasificación, Congreso...

Ballester hará una remodelación profunda y tan sólo queda la duda de si se quedará con alguno de ellos para no hacer la traumática decisión de romper absolutamente con el pasado. De cara a las Fallas tendrá que afrontar rápidamente una cuestión no fácil, como es la de elaborar los jurados de las preselecciones a la corte de honor y, posteriormente, la propuesta de clasificación de Fallas y el Bando de Fallas.

El gran objetivo a corto plazo, sin embargo, es organizar lo más pronto posible -a la vuelta del verano, antes llegar la vorágine de los últimos meses- el Congreso Fallero.

Como trabajo pendiente, Pere Fuset le ha dejado la iniciativa de pedir a las comisiones una ficha con los problemas apreciados durante la semana de Fallas y rematar un Estudio de Impacto Económico que está pendiente de que las propias comisiones aporten datos económicos, algo para lo que los responsables del mismo, la Universitat de València pidió que las comisiones no tuvieran miedo y que lo facilitaran por el bien del resultado. Aquella petición ha hecho aumentar el número de aportaciones, pero aún faltan para que sea lo más fiable posible. Ballester será quien pueda decir exactamente la estimación de lo que genera la fiesta.

Fallero de toda la vida de Convento Jerusalén, donde ocupó la presidencia después de Jesús Barrachina, además de la de la Federación de Sección Especial, María José Catalá se fijó en él en abril de 2019 para optar a la concejalía, por lo que llega después de cuatro años de rodaje en la oposición, lo que le permite asumir el cargo con bastante más conocimiento de causa que si fuera un recién llegado. A su alrededor tiene una auténtica cohorte de seguidores prestos a ponerse a su servicio y se antoja que las asambleas serán mucho más suaves: los grandes alborotadores de la misma son, políticamente, simpatizantes "de su bando". Más allá del hecho de que se le considera una persona dialogante y con capacidad para empatizar. Tanto, que durante estos años en la oposición ha mantenido una relación más que cordial con Fuset, sin meterse en intercambio de críticas con el tono que el hasta ahora titular de Cultura Festiva tuvo con Félix Crespo en el mandato de 2015 a 2019. Más frío ha sido, en todo caso, con Galiana, a quien sí que ha vertido toda suerte de críticas.

Promesas en Fallas, promesas en Fiestas

El PP ha hecho muchas promesas a lo largo de la campaña, la precampaña y los años anteriores. En materia de Fallas tiene un gran proyecto: el Museo de las Fallas Patrimonio de la Humanidad en el edificio de Correos. Habida cuenta que el PP también domina la Generalitat, el traspaso de la propiedad será mucho más sencillo, según afirmó en su momento María José Catalá. También se ha prometido un monolito o escultura a los pirotécnicos en su particular "Catedral", la plaza del Ayuntamiento -lógicamente, coincidiendo con la remodelación-.

En materia de otras fiestas, hay cosas que son de perogrullo: el regreso de la "Senyera" al Te Deum del 9 d'Octubre; la recuperación de la Cruz de Mayo municipal y el traslado nuevamente del Nacimiento a la plaza del Ayuntamiento, donde los Reyes Magos recuperarán el rito de la Adoración. Más complicado lo tienen para sobrevivir todo el elenco creado en estos años alrededor de esa cabalgata, como la Missatgera Caterina, el Senyor Carbó o el patge Miquel.

Magues de Gener, sin dinero, pero...

El Micalet se quedará sin la subvención para celebrar la cabalgata de les Magues de Gener. Eso no quiere decir que el festejo no se pueda celebrar. Para acto de este tipo, como una manifestación o similar, no es tan fácil prohibirlo, salvo por alguna cuestión técnica que, en ese caso, pudiera desviarlo del recorrido habitual.

El debut de la directiva, en Alicante

El Corpus será presidido aún por la actual concejalía, pero la visita protocolaria a Alicante ya la hará Ballester como máxima autoridad y, posiblemente, para entonces ya haya presentado su equipo, para cuya ratificación da tiempo a la convocatoria del pleno.