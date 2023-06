10:45

No hay acto fallero que no tenga un poco de "lo que el ojo no ve". Ayer, por ejemplo, la corte infantil acudió a la procesión de la fiesta de los Niños de San Vicente. Pues la casualidad hizo que transitara por allí una de las mayores, Mar Vercher, con lo que se quedó un rato a verlas y plasmarlas en foto.