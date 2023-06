El jueves, día 15, es un día especialmente importante en el día a día del ejercicio fallero: acaba el plazo de inscripción para ser fallera mayor de València. Las comisiones deben presentar a sus candidatas por la sede electrónica y esperar a la publicación de las listas provisionales. Para ello, la JCF habrá hecho las comprobaciones necesarias de que todas ellas cumplen los requisitos obligatorios.

Entre ellos figuran las bandas de edad -que acaba de ponerse sobre la mesa al reclamarse la participación de las niñas de 14 años, vetadas en este proceso- y, sobre todo, que se presenten por comisiones en las que estén censadas desde hace, por lo menos, dos años. Esta medida se adoptó años atrás para evitar la costumbre de que las candidatas que no podían presentarse por sus comisiones -sobre todo, las no falleras mayores- pudieran optar representando a otras.

A falta de la publicación de las listas, no se espera ninguna sorpresa y se calcula que el número de aspirantes ronde o supere las trescientas; es decir, más de tres cuartas partes del censo de comisiones tendrá candidata en liza.

Cuando no aparece un nombre...

Las listas deben ser públicas para poder presentar recursos: nombres que no estén, o nombres que no deben estar. Normalmente, lo único que suelen reclamarse con las omisiones. Es una de las habituales polémicas: que sea por un error de la JCF o de la comisión. Si la candidatura se ha "traspapelado" en la sede fallera, debe incorporarse el nombre. Si ha sido una mala gestión de la secretaría, la candidata no debería ser admitida. Es, sin duda, uno de esos momentos en que puede haber disgustos.

Proceso con "reforma blanda"

Este año, el proceso estrenará normativa, dentro de la "reforma blanda" aprobada por la asamblea de presidentes. En lo tocante a las preselecciones, el cambio más sustancial es que los jurados deben pasar más tiempo con las candidatas, preferiblemente una jornada previa o un dato, más bien subjetivo, de que las candidatas asuman que no se presentan "para ser de la corte", sino para llegar hasta el final si así lo considera el jurado.

El mismo día 15 se llevará a cabo el sorteo o adjudicación de fechas de todas las preselecciones. En este caso, con la particularidad, ya anunciada, de que el domingo 23 de julio será, finalmente, inhábil.

Y con la provisionalidad de la JCF

Todo ello dentro de la provisionalidad de la junta directiva de Pere Fuset, que continúa trabajando a la espera de que se materialice primero el cambio de ayuntamiento y después que se pueda configurar el equipo de gobierno municipal y, por efecto dominó, la nueva JCF. Todo ello está en función a la decisión que adopte María José Catalá de negociar con Vox -que dilataría el proceso- o gobernar en minoría -que lo simplificaría-.

No debería extrañar que, de cara a las primeras preselecciones, todavía siga siendo la actual directiva la que esté en vigor, incluyendo la elaboración de los primeros jurados.