Una participación como en sus mejores tiempos. Gran cantidad de comisiones de falla presentan candidatas a fallera mayor de València. Con el concurso ya totalmente normalizado, las aspirantes a suceder a Laura Mengó y su corte de honor ya han sido dadas a conocer por la Junta Central Fallera. De todos modos, la lista es provisional, puesto que ahora hay un margen para que los interesados presenten recursos ante la posibilidad de no haber sido inscritas sus candidatas o considerar que alguna de las presentes no debe estar por no reunir los requisitos.