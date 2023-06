La Junta Central Fallera dio a conocer la lista de candidatas provisionales a Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil de València, que son las que participarán en las preselecciones del mes de julio. Estas listas tienen carácter provisional porque tienen que ser verificadas por las propias comisiones.

Este año, sin embargo, hay un pleito que, de momento, se mantiene pendiente: el recurso presentado por los padres de una candidata que, con los 14 años cumplidos, no puede participar al no aparecer esa banda de edad en las normas, pero cuyos progenitores han recurrido al tratarse de un posible caso de discriminación al menor. La candidata no ha sido inscrita en el listado. Entre otras cosas, porque resulta imposible: "Da error" el poder apuntarla precisamente por formar parte de esa banda de edad que no tiene derecho a participar a día de hoy. Tanto es así, que la comisión, por lo que pueda pasar, ha inscrito a otra niña, aunque supeditada a lo que ocurra con el recurso si se falla de una vez.

A día de hoy, ni la JCF ni la comisión de Recursos ha presentado solución a la petición de medidas reclamado desde el 2 de junio. Tanto es así, que a los padres se les comunicó que se iba a evacuar una consulta a los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Sin embargo, éstos no han respirado tampoco, a pesar de que este hecho es el que llevó a ampliar el plazo de presentación de candidaturas durante seis días, teóricamente para desenredar esta cuestión. Precisamente es ese silencio administrativo lo más sorprendente y lo que más soliviantado tiene a los progenitores.

Si es necesario, al Defensor del Pueblo

La batalla legal de los progenitores por lo que consideran una discriminación no ha acabado, puesto que han presentado la cuestión al Defensor del Pueblo. No están dispuestos a cerrar el tema sin una contestación que se atenga a las normas de rango superior. Pero lo más sorprendente, en todo caso, es la inacción del servicio público.

Existe otra posibilidad, dentro del enmarañamiento legal, y es que se autorizara la participación, pero en el concurso de mayores, al estar ya en edad adulta.