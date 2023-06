Justo cuando ha finalizado el periodo de instrucción y se pasará a determinar el veredicto -que pasará por un determinado número de años de inhabilitación para poder participar en el concurso de Fallas-, las comisiones que se quedaron sin monumento el pasado mes de marzo por el artista foguerer José Francisco Gómez Fonseca se han encontrado unas declaraciones suyas en el diario Información de Alicante que han causado un enfado monumental.

Hay que recordar que varias comisiones amanecieron el 16 de marzo con enormes problemas en sus fallas: desde una finalizada más o menos correctamente a una diferente escala de incumplimientos, que llegaron en casos como el de Olivereta-Cerdá y Rico a no tener más que la figura de la Exposición del Ninot. Un hecho que sorprendió porque Fonseca es un artista de dilatadísima experiencia, tanto en su ciudad como en València.

"Circunstancias personales"

Por primera vez, el artista rompía su silencio y lo achacó a "circunstancias personales, que me gustaría no haber tenido, pero que al final pues tuvieron un fatal desenlace. Como ya lo he hecho con ellos, vuelvo a pedir perdón a las comisiones. Son 35 años de carrera. Intentaremos subsanar todos los problemas que ha habido. La gente no es que se equivoca, sino que tiene problemas porque esto nunca se hace adrede. Es la primera vez que hablo del tema públicamente y me gustaría decirlo bien alto que poco a poco iremos subsanando todas las cosas".

Fonseca había sido contratado por nueve comisiones de València, de las que le denunciaron siete de ellas.

Incidencia presentadas por las comisiones que contrataron a Fonseca Salvador Giner-Gregorio Gea: No plantada Barrio Quint-Pizarro: No plantada Alcácer-Yàtova: No hay nada Isaac Peral-Micer Mascó. La comisión decidió ir al taller y plantarla ellos mismos. Olivereta-Cerdá y Rico. No hay nada más que la figura de la Exposición Antiga Senda Senent. No hay nada más que la figura de la Exposición San Juan Bosco-Duque de Mandas. No hay nada más que la figura de la Exposición

"Aún estoy esperando esas explicaciones"

El enfado viene además por lo que consideran no ya falta de profesionalidad, sino de empatía y esa presunta "subsanación" -que pasaría, obviamente, por devolver el dinero cobrado y no correspondido con falla-. El presidente de Olivereta, José Alfonso Benavent, por ejemplo, aseguraba que "aún estoy esperando esas explicaciones y disculpas y creo que otras comisiones también. A más de uno nos ha costado la salud sus "problemillas". No sé hasta donde quiere llegar".

Lo curioso del caso es que Fonseca ha roto su silencio criticando abiertamente el trabajo otros colegas, como Pedro Espadero, de quien asegura en la entrevista en "Información", refiriéndose a la Hoguera Oficial, que "Alicante tiene un gran artista, pero un pésimo monumento". Y también ha terciado en el debate artístico: "Vamos a cuidar sus hogueras. Veía fotos y perfectamente se podían poner en El Turista Fallero. Estamos viendo hogueras que son fallas. Hay que cuidar más a los artistas y no a mi, porque sé que a mi no me están cuidando después de 35 años de carrera". Más aún, está convencido de que volverá a encaramarse a la élite: "siempre vamos a estar arriba. Tenemos un proyecto muy ambicioso para Especial".

Las explicaciones del Gremio de Alicante

A raíz de los acontecimientos, el Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante ha tenido que salir al paso, pues también se les acusaba de silencio absoluto en los tres últimos meses tras el fiasco de València. Que han justificado en que lo hicieron "para no dañarles en los procesos de construcción y "plantà" de las hogueras ahora finalizadas". Aseguran que "una vez finalizadas las pasadas Fallas, y a tenor de las incidencias acontecidas en las mismas, las cuales lamentamos profundamente, este gremio se reunió para decidir qué decisiones tomar al respecto y poner en marcha el régimen interno de incidencias disciplinario que nuestros estatutos internos recogen", pero que tanto Fonseca como otro artista sometido a incidencias, Roberto Chorro, "causaron baja voluntaria del Gremio, perdiendo de esta manera sus estatus de agremiados".

En el próximo pleno de la JCF -el primero que se hará bajo la nueva directiva presidida por Santiago Ballester-, la Delegación de Incidencias elevará sus conclusiones

Reclamar ante la justicia ordinaria

Otra cosa es que alguna de las comisiones decida acudir a la justicia ordinaria para reclamar el reintegro de más cantidad de dinero del contrato. Normalmente, en caso de falla mal acabada, en la JCF se llega al acuerdo de que no se abone el último plazo. Sin embargo, en alguno de los casos, la ausencia de falla era mucho mayor que un único plazo. El problema, de todos modos, es si luego podría cobrarse ese dinero y si una comisión se ve con fuerzas económicas para financiar un proceso judicial ordinario.

El Gremio de Alicante también ha aprovechado para criticar a Fonseca porque "este Gremio ni sus agremiados, jamás realizarán unas declaraciones como las realizadas por D. José Francisco Gómez desprestigiando a un compañero ni a su trabajo, condenando enérgicamente dichas declaraciones. Consideramos rotundamente deplorable y nada profesional que se produzcan manifestaciones negativas de forma pública contra la labor de cualquier compañero, y es por ello que desde esta entidad lamentamos dicha conducta".

La "espantada" de Gómez Fonseca y Roberto Chorro fueron, dentro del accidentado ejercicio de 2023, lo más inesperado, puesto que ambos tienen una trayectoria más o menos conocida en las fiestas de arte efímero. El Gremio de Alicante sí que confirmó en marzo que Chorro había anunciado que no llegaba a tiempo a plantar las fallas comprometidas en varias juntas locales por "motivos de salud".

Año complicado

En otros casos denunciados podían suscitarse más dudas, como fueron los del también alicantino Rafael Lidón -no agremiado y que coincidió varios años con Fonseca haciendo uno la falla infantil y el otro la grande- o Rubén Domínguez, puesto que fueron contratados después de hasta seis años sin plantar falla.