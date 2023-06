Las preselecciones a fallera mayor de València empiezan esta noche y lo harán después de que el último fleco de incidencias se resolviera. O se resolvieron y resolución. Finalmente, la candidata de 14 años no podrá participar ni en mayor ni en infantil. Y no lo hará por dos motivos. El primero, de carácter legal (o "legal"), porque la Junta Central Fallera ha desestimado el Recurso de Alzada presentado por los progenitores. En esencia, porque de alguna manera, la delegación de Incidencias se considera incompetente "para dilucidar cuestiones que exceden del ámbito relacionado con la actividad fallera".

Dicho de otra manera, la impugnación estaba basada en que debían prevalecer las Normas de Rango Superior al Reglamento Fallero. El Reglamento sí que dictamina quien es fallero adulto y quien infantil. Pero las normas de las preselecciones, asombrosamente, dejan fuera a las niñas de 14 años. Lo que supone una vulneración de los principios de no discriminación de la infancia. Pero la JCF ha decidido que no puede determinar por encima de sus competencias.

Los padres aseguraron en su momento que les habían asegurado que el tema lo iban a mirar los servicios jurídicos del Ayuntamiento, un estamento superior, pero nada han recibido al respecto.

Una inscripción que diluye el proceso

Por otra parte hay otra cuestión no menos importante: la comisión inscribió a otra niña. Pero por mucho que hubiera una promesa de palabra de retirarla si se fallaba a favor de la fallera de 14 años, lo cierto es que la inscripción al concurso no incluye ningún "asterisco" de provisionalidad o condicionamiento. Fuentes consultadas aseguraban, por ello, que "al apuntarse otra candidata, el tema queda automáticamente diluido. No hay caso".

De cualquier modo, el contencioso sí que deja en evidencia la necesidad de reglar el concurso y acabar con una discriminación que no existe en el Reglamento Fallero, pero sí en las normas del concurso.

En el Ayuntamiento se habría dicho que sí

De cualquier modo, la polémica está llena de aristas. Primero, por haber pillado en una interinidad de la Junta Central Fallera, como consecuencia del cambio del equipo directivo.

Por otra parte, esa aparente anarquía legal. Más allá de que la Comisión de Recursos no fuera convocada, el tema no se evacuó a los servicios jurídicos del Ayuntamiento donde, seguramente, la contestación habría sido afirmativa a favor de la candidata.

Las Normas no se atienen a Derecho

En el resultado de la resolución queda palmario que las normas de la elección a Falleras Mayores no se atienen a derecho. La ausencia en las mismas de las niñas de 14 años es, Constitución Española en la mano, inadmisible. Sin embargo, los estamentos falleros han acabado por mirar hacia otro lado. Nadie ha querido asumir, ni convocar, ni decidir.

Por otra parte, la inscripción de otra fallera por parte de la comisión supone, efectivamente, invalidar el proceso de recursos. En ningún sitio de la inscripción se establece que apuntar a una fallera se haga de forma provisional o esperando resolver el proceso que está sub iúdice. Esa inscripción desactiva el procedimiento.

Aunque no son vinculantes, determinadas partes del primer escrito de los progenitores, previo al Recurso de Alzada, tampoco son sostenibles: en el mismo se apelaba a que su hija "sabe perfectamente, asume que por edad no puede aspirar más a que al desfile y que en ningún momento puede ser preseleccionada", solicitando pues tan sólo el gusto de poder "desfilar en la preselección". Precisamente, una de las modificaciones en la normativa de este año era que los candidatos o sus representantes legales asumían de forma explícita que participar significa hacerlo con todas las consecuencias.

"Hay que solucionarlo"

En cualquiera de los casos, los hechos obligan a una revisión de las normas para el futuro. El concejal Santiago Ballester -que será el futuro Concejal de Cultura Festiva- ha admitido que "este tema habrá que solucionarlo y que no se quede nadie fuera por tener 14 años".

Otra cosa será en qué concurso participen: si en mayores o en infantiles porque hay toda suerte de supuestos.

Sirva el ejemplo: una niña puede inscribirse a fallera mayor infantil por tener edad infantil, 13 años. Pero cumplir 14 incluso antes de la preselección. La lógica, aplicando el reglamento, es que la fallera se presente al concurso de la comisión en la que se encuentre inscrita en el nuevo ejercicio, sea mayor o infantil. Pero es una cuestión que queda pendiente para la nueva etapa.

En cualquiera de los casos, la reclamación para la niña (cuya preselección está prevista para el tramo final del calendario) abre el camino para acabar con una anomalía que se había asumido hasta ahora sin reparar prácticamente en ella.