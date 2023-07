La indumentaria tradicional y su relación con la Ruta de la Seda es uno de los argumentos principales de la visita que ha realizado a València el "showman" malayo Redzuawan bin Ismail "Chef Wan", que está preparando el documental "Food On the Silkroad" (La comida en la Ruta de la Seda), dentro del programa "Los Viajes del Chef Wan" en la que hace un remix entre tradiciones culinarias y las derivadas de la Ruta que transita desde China a la Península Ibérica.

El polifacético "celebrity", el más conocido de su país y del Sureste Asiático, que combina la cocina con el espectáculo, se desplazó primero a València, donde recorrió algunos de los espacios más importantes relacionados con la indumentaria. De hecho, quedó especialmente prendado de la visita a Álvaro Moliner, donde conoció de primera mano las sedas que se venden en el casi centenario comercio y pudo disfrutar de una demostración práctica con la fallera mayor de General Llorens, Laura Rosell, luciendo el espolín "Tabarca", del telar de Vives y Marí. En el comercio del Pasaje Ripalda también conoció el arte del cincelado de peinetas.

"Como si fueras a Miss Universo representando a España"

En sus publicaciones previas, Chef Wan no oculta su asombro por los diseños de las telas destacando que son "una gran inspiración para la tapicería y para los diseñadores de moda".

Los avances publicados del reportaje dejan en evidencia las muchas lagunas que se tienen con todo lo relacionado con los trajes de valeciana pero, a la vez, la curiosidad y admiración que genera a ojos foráneos -y el punto de sobreactuación propia de los programas-espectáculo-. Así, cuando contempla a la fallera vestida con la indumentaria ("Este hermoso vestido se gana para su festival anual de fuego") relata que "Le pregunté, señorita, ¿no le queda pesado este atuendo? Te ves tan fabulosa como si te dirigieras a Miss Universo representando a España.

"Como un paraguas abierto"

Ella es tan impresionante que dije en la cámara, "mira la hermosa sonrisa". ¿Cómo consigues que el vestido parezca un paraguas abierto?. Ella se rió y Alejandro (Moliner) se levantó la falda y nos la mostró a la cámara. Dije... oh, ahora se ve como el árbol de Navidad debajo de su falda, ya que hay diferentes niveles de encaje". Un relato en alusión a esas enaguas y cancanes que tanto llaman la atención a los no avezados. Llama la atención, sin embargo, que en este caso el comunicador tailandés no quede sorprendido por el peinado, que normalmente suele ser uno de los elementos que más sorprenden a ojos foráneos.

Después visitó la joyería de Vicente Gracia y el Museo de la Seda de València, donde se relata la historia de los dos monjes que viajaron hasta China y presentaron ante el emperador Justiniano en una caña de bambú los huevos de gusanos y las hojas de morera. "Todos los secretos de la cría del gusano de seda por los chinos fueron presentados al emperador. Con su consentimiento se empezó a elaborar la seda en Constantinopla".

"Como el Mardi Gras"

También, tuvo la suerte de encontrarse con la Cabalgata de inauguración de la Gran Fira (el "Festival de Verano" según su descripción). Y aunque reconoce no acabar de entender el significado de los "gegants", sí que muestra su admiración por la indumentaria "tan colorida y emocionante de ver" que llevaban los participantes en el desfile, incluyendo a Les Folies de Carcaixent. Por último, también descubre el "Correfoc" -celebrado el mismo sábado-. "Toda la ciudad se volvió loca a medianoche. La música estaba alta y la gente bailaba y bebía en la calle. Casi como un Mardi Gras" en alusión al siempre desenfrenado Martes de Carnaval. Aunque lo que es la pirotecnia de "dimonis" no le debió acabar de convencer porque "el humo es tóxico para mis pulmines. Cuando vi este video que me envió, supe que no me perdí nada. A mi edad, a esas horas, mejor que puedo hacer es dormir".

En materia gastronómica visita el Mercado Central y a Fran Espí, de La Sucursal. Asombrosamente, la foto de una paella la hace a su llegada a la siguiente parada, Sevilla, con una de marisco.

Toda la visita a València y sus toques falleros se sustanciará en un reportaje en el canal Asian Food Network, de la Warner Bros, así como en vídeos promocionales de Qatar Airways, que es el principal patrocinador del chef.