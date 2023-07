La comisión de Carrera San Luis-Dr. Waksman ha informado del fallecimiento de uno de sus falleros más veteranos y, a la vez, uno de los impulsores del campeonato de pilota valenciana de la Junta Central Fallera: Vicente Vila.

Vila fue uno de los pioneros junto con Juan Contreras de lo que acabaría por ser una de las actividades culturalmente más reconocidas en la historia no ya reciente de las Fallas, sino de todo su compendio: introducir en la ciudad -más bien, reintroducir- a través de las comisiones el "joc de carrer", ese que había desaparecido con el crecimiento de la ciudad.

Fue a partir del primer "campeonato de Europa" celebrado en 1993 en diferentes poblaciones de la Comunitat Valenciana cuando el comité echó mano del mundo fallero para la organización del evento. Tuvo su punto de revelación, tal como ha apuntado muchas veces Alberto Soldado, la capacidad organizativa de las comisones y las posibilidades que esto suponía para poder desarrollar el deporte autóctono.

Un campeonato que ya ha superado los 25 años

En ese contexto, Vila y Juan Contreras serían dos de los impulsores de un primer campeonato de la Junta Central Fallera -cinco años después, ya en 1998- junto con el apoyo de José Luis López, que desde el primer torneo ya surtió de equipajes a los jugadores. Levante-EMV se hizo eco desde el primer día de semejante genialidad. "Una dignísima final para un digno torneo que ha sido capaz de devolver la pelota a los barrios de la capital. Ese hecho merece por sí sólo todo el reconocimiento de los que aman este deporte. Durante años hemos reivindicado la necesidad de introducir la pelota entre el ambiente urbano, que parecía una isla inexpugnable. Las fallas lo han hecho posible" escribió entonces Alberto Soldado. El campeonato ha celebrado y rebasado el 25 aniversario y que funciona de forma sistemática en el calendario fallero, con toda suerte de modalidades, para adultos e infantiles, hombres y mujeres.

Aquella final José Maestre - Doctor Waksman

En aquella primera edición, la comisión de Vila disputaría la final contra la de José Maestre, que ganó ésta comisión por 50-40. Pero Vila, además de apasionado de la pilota, era fallero desde hace sesenta años. En la comisión destacaban que "consiguió contagiar a nuestra comisión y al mundo fallero su gran afición". La Junta Central Fallera ya le homenajeó en 2011 y su comisión organiza un torneo que lleva su nombre.

"Es bonito ver a José, el veterano resto de Carrera San Luis, sacar con fuerza e intención, con la ilusión de un jovenzuelo, cuandoya no cumplirá los sesenta. Es hermoso ver a chavalines vestidos de pelotaris, chiquillos y chiquillas, que gracias a la falla han descubierto otro deporte que no es el fútbol. Es sintomático ver cómo se han acercado tantas mujeres como hombres en un deporte sustancialmente misógino. Es otra dimensión de la pelota. Un descubrimiento que deberá hacer reflexionar a los que, día a día, estamos obligados a pensar en cómo extender la influencia social de este deporte". Aquellas crónicas de un inicio no se habrían podido escribir sin el esfuerzo, entre otros, de Vicente Vila.