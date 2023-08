El concejal de Compromís por València Pere Fuset ha lamentado la paralización total a la que el Partido Popular de Maria José Català ha condenado a la Junta Central Fallera y a las fallas, botándose el reglamento al no convocar los preceptivos plenos ordinarios y asambleas de junio y julio. "Han metido la fiesta en el congelador durante dos meses y han silenciado al colectivo fallero", ha declarado Fuset, que ha lamentado que hoy, 31 de julio y en plenas vacaciones para la mayoría, tendrá lugar un pleno extraordinario sin preguntas que sólo servirá para presentar una nueva directiva que ya llega tarde”.

Fuset alaba el trabajo de la junta directiva saliente

Fuset ha querido agradecer “el enorme trabajo y esfuerzo” de los componentes de su última directiva que, desde una máxima lealtad a la fiesta fallera, "han trabajado en funciones todo el tiempo que el nuevo equipo de gobierno ha alargado la situación”. Para Fuset, ésta ha demostrado ser una directiva eficaz, de gente de la casa que no tenía más carné que el de fallero en que aparte de la pluralidad fallera destacaba su capacidad de trabajo. Por todo ello Fuset ha lamentado que se merecían al menos "un agradecimiento personal por parte del nuevo presidente que será de todos los falleros y falleras".

Desde Compromís, además, también critican que no se haya realizado todavía el traslado de los Ninots Indultados de las Fallas 2023 al Museo Fallero, así como su exhibición previa en el Ayuntamiento de València instaurada en los últimos años; ni el protocolario acto de colgada del cartel de las fallas y el cuadro de la Fallera Mayor de València de 2023 que habitualmente se realizaba durante la Gran Feria de julio. Tampoco se han presentado las Fallas Municipales, elegidas por jurados independientes la pasada primavera, y que se dejó preparado con vistas a las elecciones municipales del pasado mayo.

"El PP desprecia la fiesta fallera"

Fuset señala esta actitud del PP como “un claro desprecio a la fiesta fallera, que al PP sólo le interesa para ganar votos y usarla como arma de desgaste frente a los rivales progresistas. Se pregonan guardianes de las esencias y cuando llegan a la gestión se esconden y no dan la cara ante el colectivo fallero durante ya dos meses”. El concejal valencianista añade "no dudamos de que haciendo lo mismo, si gobernáramos nosotros, el PP y VOX ya nos habrían montado un buen pollo y nos habrían acusado de ir contra las fallas". El concejal considera que no es de recibo que las comisiones falleras "no puedan hacer preguntas desde la última asamblea celebrada en mayo hasta la que previsiblemente tendrá lugar a finales de septiembre".

Compromís recuerda que esta situación de parálisis no sólo impide a los miembros de JCF y a los representantes de las comisiones plantear preguntas, y disponer de información relativa a subvenciones, actividades y permisos, sino que es especialmente grave porque está pendiente todavía de aprobar la clasificación del concurso de fallas así como reanudar la mesa de diálogo relativa a la grave situación de los artistas falleros y el análisis previo a la redacción del bando fallero iniciados por el anterior equipo de gobierno en abril. "Querían adelantarlo todo y ya hacen demasiado tarde", ha dicho Fuset.

Finalmente Fuset ha avanzado que la oposición de Compromís en materia festiva “será tanto firme como constructiva ya que nosotros seguimos creyendo que las fiestas son cultura pese a la inexplicable desaparición del término de la concejalía después de 20 años que ha propugnado ahora el PP” y ha señalado que harán propuestas "con la mano extendida para potenciar la modernización, la mejora y la participación en las fiestas pero seremos oposición y levantaremos la voz cuando se retoceda, se niegue la pluralidad de la fiesta, o se silencie la participación de las bases como está haciendo ahora el PP”.