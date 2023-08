"Soy gestora de banca privada. Estoy en la parte del patrimonio líquido que tienen nuestros clientes y buscamos preservar su patrimonio y maximizar, según su perfil, la rentabilidad de sus ahorros. En España hay mucha inflación pero en el resto de Europa aún más. Y la gente con volúmenes muy grandes necesitan mejorar su rentabilidad a través de herramientas financieras y según la volatilidad a la que estén dispuestos a asumir».

Esta descripción de manual podrá aplicársela a ella misma en septiembre: Ana Carrascosa tendrá que sumarse a un fondo igual de volátil, una inversión valiente, en la que puedes multiplicar tu ahorro de vida -pertenecer a la corte o ser fallera mayor- u obtener un beneficio más modesto: vivir una experiencia más efímera en forma de "sopar de la punxà, Batalla de Flores y pruebas con el jurado. De momento muy cerca de ella ha vivido grandes «ralis», como el que protagonizaron Laura Mengó y Vera Pérez. «Por supuesto que estaba en el casal el día de la llamada. Como quien dice, nací en l’Antiga. Mi abuelo, Julián Carrascosa, fue presidente de Conchita Piquer y se apuntó a l’Antiga cuando se estaba formando y apuntó a todas las nietas, incluyéndome a mi. Y claro, estaba como fallera mayor de 2023. Laura ha defendido el año extraordinariamente. Lo tiene todo y ha hecho historia».

Las vidas se cruzan. No fue fallera mayor infantil «porque por entonces hacía fit kid. Sí, sí, como Vera, nuestra fallera en la corte infantil. Fui subcampeona de España y campeona en tríos. Cuando yo empezaba, la que estaba acabando es su madre, Sandra Corachán, que es como una hermana mayor para mí. En aquel momento en casa pensaron que estaba muy centrada en el deporte y que la falla la tenía todo el año».

Apoyo, pero en lo emocional

Ahora ha sido fallera mayor ya con la treintena superada. «Yo quería que mi familia fuera un apoyo, pero en lo emocional, no en lo económico. Me lo quería subvencionar yo, gestionármelo y establecer mis prioridades. Y al final fue muy impulsado por la pandemia. Estaba en mi cabeza desde hacía tiempo. Quería hacerlo y en aquel momento ya ví que era "o ya, o ya". La vida es para ser feliz, para invertir en ser feliz». E invirtió después de llevar ya 8 años gestionando las inversiones ajenas. «De verdad te digo que estoy muy orgullosa de mi carrera. Hice prácticas en Ibercaja en tercero de ADE y en cuanto acabé me hicieron indefinida. Me encanta trabajar allí».

Todo Campanar

Ana no se acaba. «Sí: soy del grupo de «play back» desde que lo retomamos y tuve la suerte de ser premiada como mejor intérprete femenina en 2021. Aunque tengo la foto en la mascareta y no se me distingue». Nada le es extraño en el entorno de l’Antiga: «soy de Campanar, he estudiado en Campanar, vivo en Campanar...». Ahora falta que las campanas suenen a su favor en la Fonteta.