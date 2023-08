De la serie de entrevistas a preseleccionadas es la primera pero no será la última. «Soy maestra de educación primaria». Y en su caso, el bonus track es «el master en Educación Especial y la mención en Audición y Lenguaje». Y como cada maestra tiene una situación laboral más o menos estable, Laura Conejos es feliz, muy feliz. Lleva cinco años trabajando en un colegio de Picassent, La Nostra Escola Comarcal. «Estoy muy a gusto. Es un centro de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria y soy tutora de Primaria». Eso quiere decir que el caminito va más que bien encaminado, alejada de bolsas de trabajo, interinidades o desplazamientos a pueblos lejanos -historias que tantas veces han relatado las preseleccionadas-. «Estoy muy cómoda. Si es mi futuro, fenomenal. Es un colegio concertado, pero ahora mismo me veo muy bien y a gusto».

Vale. Y ahora, el porqué. «Seguro que lo habrás escuchado muchas veces, pero no voy a engañar porque es la verdad absoluta: jugaba a ser profe de pequeñita. Con las muñecas y con mi hermano. Es algo que venía conmigo ya y ahora me levanto cada mañana como si no fuera a trabajar, sino a disfrutar de lo que me gusta».

Tras Macarena y Mercé

Es fallera del Carrer de Baix y aunque no sea de sangre, en su árbol genealógico hay mucho prestigio fallero: «mi padre y mi tía sí que son del barrio: nacieron en la calle Salvador Giner». Y la relación con la comisión no puede ser mayor: «el suegro de mi tía, que es mi madrina, fue «El Patas». Por eso somos de esa comisión». «El Patas» fue el mítico artista Arturo Martínez Areal que, en un caso único en la historia de la fiesta, ejerció de artista y presidente de la comisión a la vez durante 25 años. Ya en años anteriores Macarena y Mercé, nieta y sobrina nieta del Patas fueron preseleccionadas.

Lo que pasó en el casal...

Decir que se es fallera «antes de nacer» puede tener ejemplos gráficos, como el de ella misma: «Mi madre rompió aguas estando en la falla». Fue fallera mayor infantil en 2008 con su hermano de presidente infantil y todo lo que ha pasado en la sociedad lo ejemplifica ella misma: «iba a ser fallera mayor antes de la pandemia, con, no sé, 22 años. Con todo lo que pasó he sido ya con 26. Iba a ser fallera mayor viviendo en casa de mis padres y lo he vivido ya como independiente. Iba a ser con una infantil que ahora ya ha crecido y lo he sido con una niña que es de mi familia y que antes no habría podido ser porque tenía cinco años. Al final, cada cosa ocurre cuando y como es y siempre vale la pena».