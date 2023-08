Si ven a Miriam Lozano arrastrando un trolley en dirección a un edificio empresarial, deben saber que se va a dedicar a escudriñar presupuestos, balances, facturas y demás movimientos económicos. Son dos las auditoras que aparecen entre las preseleccionadas (Camino Calvete también lo es) y todas vienen con el concepto aprendido y aprehendido: «la gente es un poco reacia porque vas a revisar su trabajo. Pero mi obligación es hacerlo para ayudarte a que hagas las cosas mejor en la gestión de tu empresa». Es auditora tras acabar «el año pasado» el máster y ejerce en Moore Ibergroup, en la calle Colón. «No, no es una profesión común o vocacional». No jugaba con las muñecas a ser auditora. «Estudié ADE y me gustó mucho la contabilidad, ahí hice prácticas y luego quise dar un pasito más. Hice el máster de Auditoría y me ha ido muy bien. ¿Difícil de interpretar una montaña de datos y papeles? Cuando empiezas cuesta, claro, pero es hacerse. Coger práctica y experiencia. No tiene más misterio».