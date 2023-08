La fallera mayor de Gayano Lluch de cada año tiene la oportunidad de vivir aspectos de la fiesta en calidad de anfitriona que no están al alcance de cualquier otra. La amplitud de su casal la hace lugar pintiparado para albergar eventos especiales. Por ejemplo, el concurso «La Primera en la Frente» de la Federación de Primera A. Y desde hace un tiempo, raro es el momento en el que las candidatas, las 73, no aparecen por allí para alguna de las pruebas o para la reunión en la que candidatas y jurados se despiden definitivamente, en vísperas de la Fonteta.

Nuria lo vivió hace ahora un año. «Me considero una persona que le gusta mucho la fiesta y este proceso y siempre que puedo lo sigo. Cuando vinieron al casal, ademas de ayudar a ponerlo todo a punto... lo vi, claro». Una forma de ser sin estar. «Ese año más, porque mi presidente César, fue jurado».

Lo vivió muy cerca en las pruebas para 2013

Ahora, si el jurado sigue escogiendo este casal, a ella sí que le toca estar y ser, participar directamente y no tener que poner mesas. Será una de las candidatas, de la misma manera que lo fue hace diez años. Porque siguiendo la línea que ya hemos visto, y las que quedan, su año de fallera mayor infantil, que fue en 2012, no se acabó ahí: «fui preseleccionada y llegué a la Fonteta». Para haber sido de la corte 2013, la de Carla González Hortelano «que además, aunque éramos de sectores diferentes, era mi amiga antes. Mis padres y los de ella, Amparo y David, se conocían de antes y nosotras hemos continuado la amistad. La acompañé a todo lo que pude y como acompañé a la corte en las pruebas, mantengo amistad con algunas de ellas»

La marea «taronja» de Gayano -ese es el color corporativo de la comisión- buscará de esta forma en la Fonteta (sede de otros «taronja» no menos numerosos) un lugar que han tenido con dos hermanas, las Rivero, donde no han faltado las preseleccionadas en los últimos años y que esta vez tendrá dos representantes: Nuria en mayores y Paula Escribano en infantiles.

Óptica y Optometría

Nuria es estudiante del grado de Óptica y Optometría en la Universitat de València. Para entendernos, «para ser óptico: puedo trabajar en una óptica o en un hospital en la cirugía de ojos». No confúndase con medicina oftalmológica. «Trabajaría con él para decidir qué lente hay que ponerle al paciente. No fue su primera opción, pero... «quería estudiar Física, pero no me alcanzó la nota». Con las dudas de «probar para luego quizá hacer un cambio de carrera, pero me he quedado porque me encantó. Estoy en tercero y me queda un año. Mi objetivo es trabajar en una clínica o tenerla yo. Ahora mismo estoy trabajando en una óptica, he estado en otras y me gusta mucho mi trabajo».

Y de Gayano. «Somos del barrio de toda mi familia. Mi familia materna lo somos y hemos sido representantes en varias ocasiones. Mi madre y mi tía han sido falleras mayores, mi hermano ha sido presidente infantil, mis primos... es una falla muy familiar aunque seamos tanta gente. Trabajamos mucho y creo que se nota. Es una comisión admirable. Mi padre también es fallero de toda la vida, pero los gayanos vienen de mamá».

Los Jiménez tienen los ancestros en tierras riojanas, en Calahorra, y los Solaz vienen de plena Serranía. «De Higueruelas. Todos los veranos voy por allí y los finales de semana que puedo, también». Y si las campanas doblan la noche del 30, buena noticia será.