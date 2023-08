Patricia Gisbert Moliner es el nombre de una preseleccionada y, desde hace varios meses, es el nombre de un pasodoble. «Me lo regalaron el 16 de marzo, en mi cena. Lo hizo un músico que es amigo mio, que se llama Didac Bosch y lo guardo con mucho cariño. Soy saxofón de la Unión de Pescadores, el Casinet y actualmente estoy con el tenor, que me gusta más. He participado en la Entrada de Bandas. Este año nos ha tocado, pero no he podido ir precisamente porque era fallera mayor. Pero la anterior sí que estuve».

Es la fallera de la Plaza de la Cruz, de la que ha sido «toda la vida. Mi madre ha sido fallera mayor, mi tía también, mi hermana y yo hemos sido mayor e infantil, mis primos han sido presidentes infantiles -y mayores, dales tiempo a que sean más mayores-. Entenderás que no conciba las fallas si no sean de ahí».

Blanquets y Xufera

Ahora defenderá los colores de su comisión, en la que se apunta a su principal pasión fallera: «He pinchado flor desde que tengo uso de razón. Me encanta hacer la Cruz. Es la fiesta que más me gusta de la falla». Y también defenderá esa idiosincrasia de aquello que es más pueblo que barrio de la ciudad: «Moliner es muy escuchado en el barrio. Tenemos el horno de la avenida Malvarrosa. Es el horno Moliner, “el Forn dels blanquets”. Así es como nos llaman, los Blanquets porque somos además de piel blanca». Y tanto, como que «yo estuve a un paso de ser albina, como algún antepasado. Y si además trabajas la harina...». Blanco inmaculado. La parte paterna no cae lejos: «son de la Xufera, por donde está el Instituto Sorolla. Y su abuela tenía una tabacalera. “No, no un estanco. Ella hacía el tabaco».

Autoprotesista y técnica de óptica

Pero ella no tira ni por la harina ni por el tabaco. «Soy audioprotesista y técnico de óptica en Mislata y ahí estoy, muy feliz». Tras una carrera con quiebro: «estudié técnico de imagen para el diagnóstico. Coloquialmente, “Rayos”. Esperando las oposiciones me metí en técnico de óptica porque me gusta mucho el trabajo a mano. Sabía que tocaría el tema de lentes. Lo que llamamos “trabajar la gafa”. Estuve trabajando dos años mientras me sacaba audioprotesista, que es audífonos pricipalente. Ahora soy técnico y siempre que puedo echar una mano en el gabinete de audio, ahí estoy. Posibilidades y trabajo hay, gracias a Dios. Es un mundo que está en auge». Y a la hora de decidirse... «no sé que decir. Hasta pensaría en seguir estudiando, porque el saber no ocupa lugar».

Predicando con el ejemplo. «Uso gafas, pero me las pongo poco porque tengo astigmatismo y un poquito de hipermetropía, pero es poco y el ojo lo compensa. Y escuchar, escucho perfectamente».

Escuchar «Patricia Gisbert Moliner» en la Fonteta sería música celestial.