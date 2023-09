Una resolución de la Conselleria de Educación del 12 de noviembre de 2013 señalaba al alumnado que habían completado la ESO con un diez y que, por ello, recibían un premio extraordinario. Uno de esos "cerebritos" es Beatriz Prieto López. «La verdad es que sí. Es de cuando estudiaba en La Salle. Y después también tuve premio en la carrera de Derecho, que hice con el doble grado de Ciencias Políticas».

Las maestras y las enfermeras tienen que andar un camino largo en la consolidación profesional a base de prácticas, sustituciones y bolsas. El futuro de Beatriz es igual de largo, pero a base de no dejar de hincar codos. «Se dice que la media de espera son cinco años. Unos lo consiguen en tres; otros en siete...». ¿Para qué? «Para ser Juez. En ello estoy». Ya se ha presentado dos veces a las oposiciones. La segunda de ellas en versión fallera. «Este último año, la oposicion fue el fin de semana de la Gala del Deporte, por lo que me presenté a hacer el test con los moños de valenciana». Es decir, a mediados de febrero. «De ahí volví a casa, comí, me vestí y fui a recoger los premios».

Todo a su tiempo

No tiene prisa. De hecho, este año se lo ha tomado con tranquilidad. «Debía haber sido fallera mayor en 2021. Pero la fallera mayor de la pandemia, la de 2020, que es casi como una hermana para mi, merecía tener unas Fallas como toca. Por lo que lo fue en 2020, 2021 y 2022. Al final, la vida te da las cosas. Peor ahora sí que era el momento del ahora o nunca, porque luego ya no podía dilatar más la preparación de mi futuro. Y como en casa me apoyaron, decidí ser fallera mayor, tomarme con más tranquilidad la oposición, disfrutar de mi año y lo que venga, que venga después. Ni en la oposición de 2022 ni en ésta de 2023, la de los moños, iba con la idea de superarlo. Pero aún así, en los dos casos he salido muy contenta. Creo que lo llevo encaminado. Todo a su tiempo».

Defenderá la opción de su comisión, Poeta Emilio Baró. «Siempre he dicho en casa que me lo debían. Porque mira que me lo he luchado». Se explica: «Primero, de muy niña, fui unos años de Poeta Altet, pero mis abuelos al final se borraron. Emilio Baró es la falla de debajo de mi casa y yo no hacía más que pedir que me apuntaran. Mi madre decía que no, que tenía muchas extraescolares, hacía tenis... yo vestía y me iba a ver fallas. Y seguía con el «por favor, apuntadme; por favor, apuntadme».

Un emotivo momento en Utiel

Finalmente, al tener una amiga de once años que era de la falla ya accedieron. Pero siempre les dije que, por mucho que insistí, no pude ser nunca fallera mayor infantil. Por eso también este año ha sido tan importante para mi». Pero además, «es que mi padre había sido de joven de una Gaiata de Castellón. Y mi abuela materna, que son de Utiel, fue reina fallera de la comisión Puerta de las Eras». Algo que le permitió, por cierto, vivir un momeno muy especial: «Este año, como fallera mayor, me invitaron a su presentación y leyeron el poema que le habían dedicado a ella en 1950».