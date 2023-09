El Museo Fallero está a punto de cumplir 30 años en su actual concepción, compartiendo espacio con la sede de la Junta Central Fallera. Y conforme pasa el tiempo, su aspecto sigue siendo más abigarrado. Porque el espacio es finito y cada año entran dos figuras más. Pasan las legislaturas y el espacio sigue apretándose para dar cabida a las figuras salvadas del fuego por votación popular. Y así continuará. «La Pirotècnia», de Carlos Carsí, y «Día de Pascua en la Albufera», de Enric Ginestar, fueron entregados ayer por sus comisiones, l’Antiga de Campanar y Almirante Cadarso. Ambas quedan ahora expuestas nada más entrar en el recinto, junto con las indultadas el pasado año. Mientras, ha habido que hacer un nuevo arreglo en la sede de Monteolivete: un panel separa ahora una sala donde se han reunido algunos de los ninots más recientes y se separa de los de los años ochenta. Un apaño para seguir sobreviviendo.

"Poner la totalidad de ninots es absurdo"

Hay otra opción que es la más lógica, museísticamente hablando, que defiende el propio director, Gil Manuel Hernández: «poner la totalidad de los ninots es y ha sido siempre absurdo. Ningún museo hace una enmienda a la totalidad. Lo lógico sería reducir el número de figuras, añadir algún elemento complementario de la fiesta e ir rotando los fondos, dedicando además alguna de las salas a procesos de restauración y conservación, aparte de la que tenemos de exposiciones». Pero enriquecer el Museo choca con el otro proyecto, el de Fallas Patrimonio de la Humanidad, proyectado para Correos, y que tiene que desarrollarse a lo largo de los próximos años, y que ahí sí que irá a parar una muestra representativa de los elementos que componen las Fallas.

"El Museo de la Champions"

El edil Santiago Ballester no dejó de elogiar el museo de Monteolivete. «Es la Champions. Y es uno de los espacios más visitados en la ciudad. Que se desarrollen otros museos no quiere decir que se vaya a desatender éste. En el de Correos llevaremos alguno para explicar qué es el indulto del fuego, pero éste continuará con todo su vigor». ¿Qué posibilidades hay de acabar con el actual abigarramiento? También apuntó a que «estamos explorando el edificio, lo que es la Junta Central Fallera, porque se pueden obtener más zonas para ampliar». Lo que no está ahora mismo en el debate es trasladar la sede fallera, tal como se había llegado a especular en las anteriores legislaturas -haciendo un edificio de nueva planta en la Ciudad Fallera-. Justamente ahora, además, la parte de oficinas de la JCF se ha remodelado con la llegada del nuevo equipo rector, generándose un despacho de vicepresidentes en el centro del piso principal.