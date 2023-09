Marta Targa es un cambio de registro por partida doble entre las preseleccionadas. ¿Verdad que parece que fue ayer cuando Claudia Villodre era la fallera mayor infantil de València? Pues para llegar allí tuvo que superar diferentes cribas, incluyendo la Fonteta. Pues allí, hace apenas un parpadeo -diez años, que no son nada-, también estaba Marta Targa, que ha tardado muy poco en volver a ser fallera mayor de su comisión, porque lo fue en 2013, y volver a ser preseleccionada, que lo intentó para el cuadro de honor de 2014.

Será, por ello, la que más fresca tenga en la memoria las experiencias de las pruebas, dentro de las no pocas preseleccionadas, que ya han pasado, con éxito o sin él, por el proceso infantil. «Me acuerdo que lo pasé muy bien, que hicimos muchas cosas y que la Fonteta la viví con mucha intensidad. Recuerdo levantar la cabeza durante el desfile y ver a toda mi comisión allí». Fue la elección del año de las Vespas en el que los presentadores, Alejandro y Raquel García, aparecieron en un seiscientos. Hace nada, un parpadeo. Ahora regresa para intentar, ahora si, el éxito completo.

Y por eso tiene 19 años, una edad normal para la fallera mayor hace una generación y rara avis en la actualidad. «Lo recuerdo perfectamente: un día me fui a merendar con mi madre y Daniela (Daniela Criado), la que ha sido mi fallera mayor infantil y que es como si fuera una hermana para mi, decía que no había fallera mayor para acompañarla. Mi madre, que también había sido fallera mayor, empezó con el «venga, presentate». Yo, «mamá, estás loca». «Ahora lo pienso y veo que es lo mejor que podía haber hecho». Lo dicho: la edad normal de hace una generación, pero que ella defiende. «Cuando les digo que tengo 19 años me dicen que «te hago más mayor». Ha sido la edad perfecta para ser fallera mayor: tener a los padres que te apoyan, estar estudiando para poder compaginarlo... no me ha podido ir mejor».

Detrás de la madre, todos

Y de Creu i Mislata, no podía ser de otra forma, porque «mi madre, con cuatro años, se apuntó a la falla, y también estaban mis tíos. Probó y le gustó tanto que luego fuimos llegando los demás: mi padre, mi hermano, yo...».

Estudia el doble grado de Educacion Primaria e Infantil. «Acabo de terminar segundo y paso a tercero este año. Me quedan tres años aún por delante. Me encantaría la educación especial. Es super bonito y lo tengo puesto ahí, para en cuanto acabe».