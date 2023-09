La vida está llena de giros de 90 grados y Alba los ha transitado más de una vez. Porque, por ejemplo, «comencé Gestión y Administracion Pública en el Politécnico. No me acabó de gustar y no la acabé». En la siguiente estación «empecé a trabajar en el puerto en una Transitaria». Tercera: «con el dinero que gané me dediqué a viajar por el mundo. Estuve en Malta, Londres, Venecia...» y cuarta: «volví, empecé a dar clases y ví que me gustaba. Empecé la carrera de Magisterio de Infantil y Primaria. Desde el primer año hice prácticas y descubrí mi pasión. Este año he terminado Infantil con inglés y espero acabar Primaria el año que viene y opositar».

En todo este recorrido, un detalle de la parte portuaria: «Toda la vida he estado informada porque mi padre también trabaja en el puerto, porque también tiene una transitaria... pero me metí en la empresa que es competencia de mi padre, pero me sirvió para aprender, conocer mejor su oficio». La nieta del Bar Jorge Aún le quedan cosas por hacer en la vida. Por ejemplo, ir a Anantapur, India, para conocer a la niña que tiene apadrinada «desde que tenía 15 años. Siempre me ha gustado el mundo de la cooperación internacional y estoy feliz de que, con lo que invierto, pueda estar estudiando y no trabajando». Alba Peinado se ha criado en las cuatro esquinas de la falla. «Mis abuelos se apuntaron cuando la comisión apenas tenía un par de años de existencia. Además, eran los dueños del bar de en frente de la falla. El Bar Jorge, que era de mi abuelo. Mi vida ha pasado junto a la falla». El bar ya no existe, pero Jorge, el abuelo, sí, y está muy feliz de vivir este tercer tiempo. Una de las dos falleras que tienen un récord único a su alcance La preseleccionada que menos ha tardado en volver A cambio de no ser infantil, cincuentenaria No fue fallera mayor infantil porque en casa se negaron. «Hasta les escribí una carta en Reyes diciendo que no quería que me trajeran regalos, sino ser fallera mayor. Mi madre lloró mucho, pero se mantuvo. Decía que era muy grande y fue que no». Pero a cambio, ha sido la fallera mayor del cincuentenario de la comisión. «No estaba decidido, pero con la pandemia, las cosas se retrasaron y me ha tocado. Estoy super contenta, se ha hecho mucha actividad, con mucha implicación de la gente joven» «Eres una efímera. Un día en el mundo y se acabó». Efímera lo lleva tatuado recordando al libro «La Quinta Ola». «Es un libro que leí hace mucho tiempo y que me marcó en un determinado momento de mi vida». Lo que no quiere es ser efímera en la Fonteta.