"No se puede vivir con miedos». Y quizá por ello, Silvia Pinilla aprovecha los ratos libres para hacer «crossfit y, sobre todo, escalada. Siempre que tengo tiempo me voy con mis amigos y mi perro labrador. Me gusta más bloque que vía, pero en València hay más de esto último. Tenemos rocódromos increíbles, pero en el exterior como me gusta el bloque, sin cuerdas, me voy a Albarracín». Con tal de que en septiembre vuelva entera, porque le esperan emociones fuertes con las pruebas del jurado, esas que puede acabar de rematar su súper-historia. «La fallera anterior a mi tuvo sus tres años y luego ya me tocó a mi. Sólo me presenté yo y mi infantil lo mismo. Ha sido un año redondo, rompiendo barreras en todo: hemos ganado el primer premio de la Especial infantil de la Agrupación. ¿Y las fallas que he tenido con sol todos los días? Y para mayor hito histórico... nunca habíamos tenido preseleccionada en mayores».

Silvia Pinilla, sonrisa rápida y verbo fácil, lo tiene todo más que registrado en la cabeza: «En infantiles hemos tenido cuatro. La primera fue Amaya sí que llegó a la corte y las demás, Isa, Paula y Sofía, acabaron en Fonteta. A ver qué me depara a mi».

Ella no fue fallera mayor infantil. «Siempre he estado en la falla, pero de niña no me llamaba la atención. Estaba siempre, en todo lo que había, pero no era una prioridad ser fallera mayor. Luego, ya de adolescente, me entró el gusanillo y no veas como lo he vivido». A los 31 años, con la casa propia ya firmada y con la vida profesional encauzándose. «Soy Educadora infantil y ahora mismo trabajo en la Escuela Infantil Municipal de Burjassot y al mismo tiempo sigo estudiando Integración Social». Es decir, para extender las opciones y «poder trabajar en Inmigración, Mujeres, Discapacidad, Inserción Laboral...».

Experiencia en el taller ocupacional

Hubo una etapa en la que no tenía trabajo y entró en un Taller Ocupacional. «Trabajando con personas con Síndrome de Down me di cuenta que había otra faceta en mí misma que podía también dirigir mis inquietudes». Eso sí, cuando las Fallas tocaron a rebato, «paré mi vida entera para ser fallera mayor. Iba a todo y con ganas y energías. Y en casa... me lo consienten -dice entre risas. Sólo me quedan las prácticas y el proyecto».

Fermín - Galán & García - Hernández

Por cierto, una comisión que merece ser nombrada como toca. «Es una lucha diaria que tenemos en la comisión. No, no somos «Fermín y Galán», aunque es verdad que el nombre es un poco largo». Tomen nota: Fermín Galán y García Hernández-Primavera. «Eran dos militares». Es verdad: protomártires de la II República al pretender proclamarla, con un año de antelación, en Jaca. Silvia, de momento, aspira a la monarquía de la fiesta.