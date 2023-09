La alcaldesa de València, María José Catalá, se presentó ante la asamblea de presidentes como regalo de bienvenida a la sociedad fallera en la primera asamblea tras el cambio de color en el gobierno de la ciudad. Pero, a la vez, en una reunión que, tradicionalmente, es la más masiva y larga, cuando no tediosa, puesto que es en la que se votan los jurados de falleras mayores de València.

No era mi mejor ni peor día. Es el que había. El que dejó el calendario -el post electoral- y, en cualquiera de los casos, no dejaba de ser el pitido inicial de la fiesta, que apenas ha echado a rodar con el equipo que preside Santiago Ballester.

El caso es que Catalá fue recibida con aplausos de cortesía y trató en todo momento de mostrar empatía por el colectivo, que promete prolongar a lo largo de la legislatura. «Sin vosotros, la ciudad no sería la misma y València no sería igual tanto en Fallas como fuera de Fallas».

Cambio en dirección al Palau de la Música

Anunció la primera autoridad municipal que las asambleas cambian de ubicación, aunque esto es casualidad, de coincidir el cambio político con la finalización de las obras en el Palau de la Música. «Esta es la última asamblea que celebraréis en Jubiocio, que es un lugar estupendo, pero iréis nuevamente al Palau de la Música, el lugar de la cultura por excelencia». Estuvo tentada de hacer un turno de palabra, pero la asamblea iba a ser muy larga «y sé que, si lo hago, en mi equipo me matarán». Por lo que, en esa primera intervención pudo ahorrarse la pregunta de por qué no regresaba no al Palau, sino al Hemiciclo Municipal, escenario durante décadas.

En cualquiera de los casos también anunció que uno de los grandes objetivos va a ser facilitar las cosas en lo tocante a «la tramitación burocrática, que es lo que más quebraderos de cabeza os da. Queremos haceros las cosas más fáciles. Estamos trabajando desde diferentes departamentos del Ayuntamiento para intentar articular un sistema mejor. Si dentro de unos años alguno de vosotros, o en marzo del año que viene, me decís que ha mejorado, me daré por satisfecha. Quizá no será de inmediato, pero espero que me podáis reportar esa mejora».

También anunció que «no me voy a desentender de esta asamblea. No va a ser de venir a quedar bien y ya está y advirtió que jugará con los conceptos de «no mirarlo desde la distancia, pero a la vez dejar hacer a quien sabe. Eso si, en protagonismo estaremos un pasito por detrás, pero sin desentendernos de lo que pasa y de lo que podáis necesitar».