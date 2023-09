Las 146 candidatas a fallera mayor e infantil de València ya tienen quien les va a evaluar para dejar primero 13 supervivientes de la criba de la Fonteta, todas ellas con premio garantizado, y quienes serán, finalmente, las máximas representantes de la fiesta. Todo ello, tras la habitual e interminable votación de la asamblea de presidentes, de las que salieron cuatro y cuatro jurados, que se unieron a los tres y tres designados por el presidente de la JCF.

Una de las grandes novedades es la incorporación, por primera vez, de falleros de a pie; es decir, aquellos que no reúnen las condiciones de presidente de falla o de agrupación o miembro de la Junta Central Fallera y cuya única posibilidad hasta ahora era acceder dentro de la terna que incluye el presidente de la JCF. Artur Part y Marta Puig han sido nombradas de esta forma en mayores e infantiles, respectivamente tras conseguir una cantidad más que saludable de votos. Ha sido, además, un éxito de convocatoria, puesto que han sido muchos los falleros de este tipo que se han presentado, aunque el hecho de no formar parte de colectivos donde es más fácil obtener votos, ha lastrado sus posibilidades. Aún así, tanto Artur -en todo caso, con la ventaja de ser directivo, que no presidente, de la Agrupación del Maritimo- como Marta han salido con notable beneplácito e incluso otra candidata en mayores, Susana Senent, también ha estado cerca. Un cambio que, sin embargo, en mayo fue contestado por dos de los ahora directivos de Santiago Ballester: su vicepresidente Gabi Aranaz en el pleno, que cuestionaba si se metían "friki-indumentaristas" -a pesar de que cualquier candidatura ha tenido que ser avalados y filtrada por sus propios presidentes - y el asesor José Luis Vaello en la asamblea, que intentó, directamente, paralizar todas las novedades que ha presentado el proceso, incluyendo la entrada de esta tipología de fallero.

Jurado de mayores

El caso es que, finalmente, para la modalidad de mayores, fueron elegidos Anaïs Lorente (presidenta de Ramiro de Maeztu-Humanista Furió y ex miembro de la JCF); Noelia Soler, fallera de Cádiz-Denia y miembro de la JCF, Adrian Gómez (presidente de la falla Plaza Luis Cano) y Artur Part, fallero de a pie de la comisión de l'Algüer-Ingeniero Rafael Janino y fotógrafo.

Unos minutos antes, Santiago Ballester había desvelado el nombre de sus jurados, que son Amparo Gómez Gómez, fallera de Reino de València-Císcar y corte de honor 2014 y profesora en el colegio Loreto; Bárbara Sastre Gaitán, de la comisión Marqués de Lozoya, delegada de protocolo de su comisión y miembro de la Delegación de Cultura de la JCF y Eva Capilla Ponce -miembro de la JCF que lo fue de 1988 a 2001- y vinculada en aquella época a Protocolo, además de haber sido jurado de la fallera mayor en 1990 y la infantil en 1993 y 1994.

El interventor -la figura de nueva creación, que estará presente en el proceso sin voz ni voto, tan sólo en calidad de observadora- será el delegado de Incidencias, Antonio Lázaro.

Jurado infantil

En infantiles, y tras una votación bastante igualada, los elegidos por la asamblea son Vicente Redondo Ruiz (miembro de la JCF y fallero de Lope de Vega), Francisco Castellano (presidente de la falla Barrio Virgen de la Fuensanta), Marta Puig (fallera de a pie de Xiva-Francisco de Llano y corte infantil en 2006) y Carlos Berriales (presidente de la falla Guillem Sorolla-Recaredo).

Santiago Ballester eligió a su vez a María Berbel como fallera mayor infantil de otro año -en este caso, de 2009-. Y ante la dificultad que supone estar restringidos los otros dos calificadores a tener relación con el mundo de la infancia y/o la enseñanza, recurrió a un tipo muy determinado: profesoras que han sido, además, de la corte de honor. Es la forma de incorporar así a Noelia Ibáñez (corte 2018) y Alejandra Compañ (corte de 2015), esta última, además, componente de la JCF.

La interventora será Margarita Gómez, secretaria de incidencias

La primera reunión entre jurados y candidatas será este miércoles, día 13, en lo que es una primera toma de contacto en la que, si así lo desean, los jurados ya podrían iniciar las pruebas, aunque normalmente no pasa de ser una presentación general y, en todo caso, reparto de los números de identificación.