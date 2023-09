La imagen de Lucía Bartolomé está asociada a los tres minutos más largos que puede llegar a vivir una fallera y más si es de la Sección Especial: el goteo de los premios en la noche del 16 de marzo. «Recuerdo que estaba muy, muy nerviosa». Y secándose las lágrimas cuando los premios todavía están en la pedrea.

Un vídeo impagable, en el que, como el audio que están escuchando va con retraso, permite escuchar gritos cuando se está cantando el tercer premio; es decir, que los había que ya habían escuchado el primer premio. «Si: es verdad que ves ahora los vídeos y escuchas gritos, pero de verdad que no escuchábamos más que revuelo. Pero porque pensábamos que íbamos bien. Estábamos tan inmersos en el “rotgle” que no nos dimos cuenta». ¿Cuándo empezaron a pensar que tenían falla para ganar? «Desde que David empezó a plantarla teníamos mucha ilusión. Estaba muy cuidada. En los días antes vimos que venía mucha gente adrede. Que es posible que pueda pasar. Es verdad que Manolo, el presidente, me confesó después que al ver un micrófono no habitual, le generó un poco más de incertidumbre».

Y cuando Carlos Galiana dijo que el segundo premio era «Plaça del... (Pilar)» se desató la locura. Ahora tratará de ser la tercera fallera mayor de València que lo es tras ganar en la máxima categoría. O corte de honor, que también ha habido varias (la última, la vigente: Cristina Madrero, de Convento).

Con todos los méritos

¿Y cuáles son sus méritos para haber sido fallera mayor de Exposición? «Que mi familia es de la falla desde siempre». Con pruebas contundentes: «Mi abuelo fue doce años presidente (Francisco Bartolomé Gisbert), mi tía, Ofelia Bartolomé, fue la primera fallera mayor infantil que tuvo la comisión, mi padre ha sido directivo desde que entró en la falla, mi madre es delegada de festejos...». Y, después de haber sido fallera mayor infantil en 2009, lo ha sido adulta en 2023 «tras cumplir la premisa que me pusieron mis padres: que primero terminara la carrera. Y luego ya viene el consenso en la falla». Sin problemas.

Estudiando para Gestión Procesal

Decía que primero debía acabar la carrera y, efectivamente, llega a las pruebas con la licenciatura de Derecho bajo el brazo. «Ahora estoy estudiando la oposición para Gestión Procesal. El funcionariado del juzgado. Siempre lo tuve bastante claro, desde pequeña. A la hora de elegir carrera dudé un poco porque los niños también me gustan mucho. De hecho, he sido monitora de tiempo libre cinco años. Pero finalmente ganó el Derecho». Y ya tomando nota de lo que va su futura profesión «Empecé las prácticas en pleno covid y recuerdo tener que ir a un registro de juzgado en Alzira con una ciudad absolutamente vacía». Y no todo tiene por qué ser Fallas en el tiempo libre. «Durante nueve años estuve haciendo musicales». Pero, asómbrense: no en la falla, sino «en el colegio, en Salesianos San Juan Bosco».