«No conocía la profesión». Pocos, realmente, porque Carla Miquel tiene, de entre todas las preseleccionadas, una de las inquietudes laborales menos trillada. «Hice el selectivo y no sabía a qué dedicarme. Pero mira por dónde, el examen lo hice en esa facultad. Me llamó la atención, investigué, pregunté...».

Se apuntó y la acabó. Descubrámosla: «Soy Ingeniera Topógrafa». Ingenieria Geomática y Topografía y Magisterio en Teledetección.

«El caso es que me apunté para probar. Fui adelante hasta que en tercero de carrera tuve una crisis existencial. Pero en casa me impulsaron a acabar y no arrepentirme. Menos mal que les hice caso. Las mamás siempre tienen la razón». Ahora no trabaja en obra «sino en oficina. Estoy haciendo cartografía, ahora estaba delineando un proyecto de carreteras: Sí, aquí hay un arcén, aquí un eje, un aparcamiento, una farola... Lo que es más importante: disfruto trabajando».

"¿No habíamos quedado que fallera mayor...?"

Será una de las bazas de Quart de Poblet en la Fonteta, defendiendo los colores de Poeta Llorente. «Mi madre de pequeña era de Marqués de Solferit, pero cuando fundaron esta falla, creo que por cercanía de donde vivían mis abuelos, me apuntaron. En casa hemos sido presidente infantil, fallera mayor, fallera mayor infantil, de festejos, de economía... pero, curiosamente, ella no fue fallera mayor infantil». «El tema tiene su historia. Te la cuento. No me gustaba vestirme. Yo decía que soy fallera de casal, de ir allí y estar. ¿Yo con estos rizos hacerme el moño? Que no. De hecho, mis padres querían que lo fuera al año siguiente de mi prima, por hacer el relevo. Y yo, cabezona, que no, y que no».

Y pasados los años... «cuando dije que quería ser fallera mayor, me lo recordaban. Vaya, ¿no habíamos quedado que fallera mayor no?. Me defendí diciendo que... las cosas y los pensamientos cambian con el tiempo. Ni me arrepiento de lo que hice de niña y mucho menos me arrepiento de lo de ahora, que ha sido increíble. Este año además, la familia de la infantil tiene mucha relación con la nuestra. A la niña le hacía ilusión ir conmigo y no había mejor opción. Tan solo me autoimpuse una condición: ser fallera mayor cuando acabara de estudiar, y tuviera algo de disposición económica, no estar preocupada por los exámenes. Y todos los objetivos se han cumplido.

Un mensaje de One Direction

Puede llegar a ser fallera en la distancia. Por aquello de la topografía. «Creo que tiene más salidas fuera que dentro de España. Hay otra carrera, que es ingenieria civil, que solapa. De momento me he quedado pero no me da miedo. Estuve de Erasmus en Polonia (en la Wojskowa Akademia Techniczna), fue una gran experiencia, con lo que no tengo problema».

Se siente tan poderosa como el tatuaje que luce. «Yo antes era muy fan de One Direction y para mi tiene un significado muy potente: Girl Almighty». Chica todopoderosa.