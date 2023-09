«No puedes ser chelvana y no cruzar el acueducto». María Belenguer es de esta villa por las dos partes, paterna y materna «pero mis abuelos ya bajaron a València y tenían piso allí y casa en Chelva, al que subo todos los fines de semana que puedo». De cruces con vértigo está llena la vida de María, puesto que había desarrollado su trayectoria fallera en Alboraia, en El Palmaret, y dio el salto a Doctor Collado en busca de emociones fuertes, que ahora se le acumulan una detrás de otra. «Empecé a ser fallera con ocho meses. Pasaba la Ofrenda con mi tía en una falla de Russafa. Mis padres se fueron a vivir a Alboraia y siempre he sido fallera de allí y llegué a ser fallera mayor infantil. Recuerdo haber hecho la Ofrenda nosotros sólos, el primer día, pero por la mañana y llegábamos a entrar en el camarín. Ahora salimos por turno dentro de las invitaciones a las juntas locales.

Y todo empezó con un corpiño...

Aparte de la falla de Alboraia, salía en la Ofrenda con Barraca-Columbretes por tener amigas allí. Pero al final lo que quería era vivir las fallas en la ciudad, conocer todas las sensaciones que se pueden encontrar». Y la ocasión le vino pintiparada: «La que iba a ser fallera mayor infantil de Doctor Collado es la hija de quien me hacía los trajes. El año pasado fui a que me hiciera un corpiño y me preguntó si quería ser su fallera mayor, porque no tenían. Con una oportunidad así, no podía pensármelo dos veces. Allí fui y allí me he quedado». Un año que se ha prolongado con la preselección, con la que tratará de reeditar los últimos buenos resultados cortesanos de Doctor Collado, con cuatro presencias en los últimos diez años.

En la NBA de la fiesta

No le duelen prendas reconocer que es como si hubiese entrado en una particular NBA de la fiesta. «La cantidad de actos, la diferencia de los mismos, la cantidad de gente a la que conoces, ser una falla céntrica… esto es un sueño». Que le habría dedicado a su abuelo. «Es mi recuerdo de niña. Bajar con él a la Alameda a ver la Cabalgata de Reyes, la Batalla de Flores…».

En lo profesional, apunten una nueva graduada en Magisterio. En su caso, «en Educación Infantil, Primaria y Especial. Llevo tres años en bolsa». Este último año, en el CEIP de Serrería. «Me gusta mucho la Educación Especial. Me ha gustado mucho la Pedagogía Terapéutica y también la Audición y Lenguaje. Son ramas que tiene demanda y que me gusta mucho por lo que supone». En su caso, la referencia no eran las muñecas a las que daba clase de niña, sino un modelo de carne y hueso: «mi tía, la hermana de mi padre, que es Maestra de Educación Especial y Logopedia. Es un referente para mi y me ha ayudado mucho». Una vida la suya, llena de sensaciones nuevas a la espera de otro momento que tiene su punto de vértigo: de un acueducto a una Fonteta.