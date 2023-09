Hay determinados apellidos de preseleccionada con los que, sin saber la comisión, la puedes adivinar a un 99 %. Si eres San Canuto (Sandra David San Canuto), el detector te manda al Palmar.

Y así es. Sandra David San Canuto es hija de la isla por parte de madre. «Ser del Palmar no se elige. Pero eres muy afortunada por vivir en un sitio tan privilegiado. Salir a la calle cada día lo es. Mi padre es de la huerta de la zona de MercaValencia, de la Font d’En Corts y de pequeña viví en Castellar, pero ahora me levanto todos los días viendo El Palmar». Eso es tener mucha suerte. Su prima Cintia (San Canuto, claro) es la activa dirigente vecinal. «¿Ves? Allí también somos cuatro apellidos».

La conversación es absolutamente en valenciano. Con el que explica qué es de su vida. «Soy enfermera y trabajo en el área quirúrgica el hospital de la Malva-rosa. Actualmente estoy en traumatología». Eso suena a lo que es: «sí, a intervenciones que son agresivas. Pero estoy muy agusto, aprendiendo, porque me especialicé en su momento en un master en diálisis y trasplante renal. Todo más limpio, la «maquineta»... y cambiamos a un quirófano y a un mundo diferente... pero es una experiencia nueva y muy enriquecedora». En enfermería vas por bolsa y te toca lo que te toca «estuve unos años en el departamento del Hospital de la Ribera. Allí he estado en centros de salud y en el propio hospital. Ahora existía esta vacante, que es del departamento del Clínico, y es para, por lo menos, tres años. Y teniendo la plaza segura, relativamente cerca de casa, me dabamás oportunidad para organizarme, tener un poco de solvencia...» y, por consiguiente... «ser fallera mayor».

Dos veces fallera mayor, dos veces Fonteta

Su historia fallera tiene miga. Fue fallera mayor infantil dos veces, en 2006 y 2007 y así se la puede ver en las dos ediciones del Libro Fallero. «El segundo año lo fui porque no había, preguntaron en casa de repetir y lo hicimos». Y dos veces estuvo en la gran final -incluyendo aquel año que hubo que trasladar deprisa y corriendo el acto de la plaza de toros a la Fonteta, donde se ha quedado-. «Vamos a por la tercera y a disfrutar del camino. Cuando me preguntaban cuál es mi fallera mayor de referencia, digo que Inmaculada Escudero porque pude convivir con ella en las pruebas para 2007 y conocerla de cerca. La experiencia me dice que, si sales preseleccionada, hay que vivirlo y disfrutarlo».

En Infantiles y en los Niños (de San Vicente)

En materia fallera trabaja en la delegación de infantiles. «Los niños son mi debilidad. Mira que no soy maestra, pero en la falla me siento con ellos como mi segunda casa. Afortunadamente, tengo muchas cosas en mi vida: hacer deporte, la amistad... no me cierro a una única cosa y eso es lo que me hace sentirme llena». En otras fiestas se la pudo ver la pasada primavera en la fiesta de los Niños de San Vicente. La hemeroteca la recuerda como portadora del bebé cuando era niña.

A por la primera adulta

Si a la tercera fuere la vencida, la plaza de la Sequiota obtendría la primera representante entre las mayores. De momento han tenido infantiles, pocas pero buenas: Ana Belén Ferrer y Teresa Estevens. Chardí las dos. Que es tan del Palmar como el San Canuto.