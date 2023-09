StartUp, incubadora, emprendimiento... es el cosmos de toda una generación y Paula Bielsa lo ha firmado con los ojos cerrados. Tanto, como que prácticamente a la vez del proceso de preselección se decidía a empezar su proyecto propio de ingeniería textil. «Me viene a partir de mi TFG, que fue una tela de valenciana. Hice la parte de diseño y la parte técnica, el picaje, -el programa que metes en el telar-. Y ahora me gustaría tener mi propio estudio y no sólo diseñar telas de valenciana, sino para textil hogar, estampación...».

Los emprendimientos están muy bien, pero no hace falta que se lo digan: «Lo sé: se dice que tres de cada diez StartUps funcionan. Pues lo voy a intentar. Soy joven, tengo 24 años, apoyo familiar y, sobre todo, muchas ganas». Y aplicando el lenguaje técnico, como quiera que la incubación pilla en proceso fallero, «si tuviera suerte, puedo retrasar el proyecto porque no hay prisa. Puede ir menos «acelerado»».

La experiencia de Alcoi

Estudió Ingeniería de Diseño Industrial con mención en Ingeniería Textil. Recuerda su tiempo fuera de casa, cuatro años, porque «aunque estudié con la UPV, lo hice en el campus de Alcoi». Cuna de textiles. Pero su inmersión en el atrevimiento empresarial le llegó a base de inquietudes. «Durante la pandemia hice un máster en Marketing y Venta Digital. A raíz de ahí entré en Lanzadera en un proyecto de cosmética, Lico». Promovido por la ingeniera Estefanía Ferrer, la hizo sentirse a gusto «y entender lo importante que es emprender». No es de extrañar que el mundo del maquillaje sea su particular válvula de escape. «Maquillar y maquillarme. Me encanta hacer cursos».

Fundadores del Parotet

Si tuviera que maquillar a todas las jóvenes de su falla, tendría cola, porque son un montón. Alfredo Torán y Olmos, El Parotet, fue en su día una StartUp de falla, que acabó siendo un éxito. De no poder plantar el primer año a «cerrar el pasado año el censo con 500 personas». Entre las que su familia es fundadora. «Mis padres llegaron al barrio cuando yo era muy pequeña y querían hacer barrio. Lo hicieron además pensando en mi, en tener relación con la gente cercana». Todo un éxito porque en esos barrios nuevos, la despersonalización no contribuye a hacer falla. No es el caso. «Además, fui fallera mayor infantil hace quince años». Una cifra tan redonda como querría ahora que le diera el mejor rédito en materia fallera.